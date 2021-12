Internan a Mario Villanueva en clínica de Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque no es de gravedad, el ex gobernador del Estado, Mario Villanueva Madrid tuvo que ser internado en una clínica particular debido a complicaciones cardíacas para realizarse los estudios correspondientes y mantenerlo estable.

De acuerdo con la información, alrededor de las 6 de la tarde fue trasladado a la clínica Independencia.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en la que Villanueva Madrid debe abandonar su domicilio, en el cual cumple prisión domiciliaria, para recibir atención médica. El 20 de septiembre de 2020 requirió atención médica al dar positivo al covid-19.

El 29 de abril de 2021 volvió a requerir atención médica y fue traslado a una clínica privada derivado de complicaciones por isquemia cerebral que le fue diagnosticada el pasado 26 de marzo. (Noticaribe)