El cambio de mentalidad del pueblo es lo más cercano a lo irreversible, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ante un Zócalo con alrededor de 200 mil personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este miércoles el legado de sus tres años de gobierno bajo el argumento de que, más allá de lo material, se ha logrado cambiar y hacer una “revolución de las conciencias” entre los ciudadanos, publicó Expansión Política.

“Lo más importante es que ya sentamos las bases para la transformación de nuestro país entre todos. En tres años ha cambiado, en tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo, la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, eso es lo más cercano a lo esencial, a lo mero principal, y eso es lo más cercano a lo irreversible. Pueden darle marcha atrás a lo material, pero no van a poder cambiar la conciencia que en este tiempo ha tomado el pueblo de México”, lanzó el mandatario.

En un discurso de una hora con 16 minutos, el presidente López Obrador también convocó a los ciudadanos a participar en la consulta de revocación de mandato prevista para abril próximo, pues dijo que debe quedar como un precedente de que el poder proviene del pueblo.

“En abril del año próximo, vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación, sabremos si vamos bien o no con la consulta para la revocación de mandato, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Este ejercicio, este método creado por nosotros, elevado a rango constitucional, no solo resolverá si me voy o me quedo, establecerá además el procedimiento para hacer realidad de que el pueblo pone y el pueblo quita”, convocó.

López Obrador llevó a cabo este miércoles su decimosegundo informe de gobierno, con motivo del tercer aniversario del inicio de su gestión.

“Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie; a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie. Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México”, dijo el mandatario.

Crisis, seguridad y medicinas

El presidente confió en que México pronto superará la crisis, debido a que no se endeudó ni dejó de tener ingresos públicos.

Aunque inició su discurso hablando sobre los programas sociales que su gobierno implementa, algunos de los cuales tendrán aumentos graduales como la pensión para adultos mayores, el primer anuncio que hizo fue que a partir de enero las Fuerzas Armadas se sumarán a la distribución de medicamentos.

“Así como lo hicimos con las vacunas, en enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerzas Armadas con transporte terrestre y aéreo, para hacer llegar las vacunas hasta los centros de salud más apartados del país”, dijo.

Acerca de su reforma eléctrica, que ha generado polémica, defendió sus planteamientos.

“Con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, vamos a recuperar el equilibrio con la política neoliberal que, contraria al interés público, de manera perversa buscaba arruinar la industria eléctrica nacional”, dijo el mandatario, lo que generó aplausos de los asistentes.

En seguridad pública, a pesar de que en sus 36 meses de mandato la cifra de homicidios dolosos y feminicidios supera los 102,000, el presidente defendió su estrategia para pacificar al país a través de atender las causas: la pobreza y la desigualdad.

“Podrá llevarnos tiempo el pacificar al país, pero la fórmula más segura es atender las causas que generan la inseguridad y violencia”, dijo.

Aseguró que en tres años ha logrado reducir los homicidios en 0.7%. “Nos lo dejaron muy arriba y tuvimos que contener primero el avance y ya vamos poco a poco disminuyendo la incidencia de este tipo de delitos”, afirmó.

También rechazó que su gobierno esté militarizando al país y sostuvo que las Fuerzas Armadas han realizado sus tareas sin violar derechos humanos.

El regreso al Zócalo

En materia económica, el presidente anunció que para el próximo año el salario mínimo tendrá un incremento del 22%, con lo que en sus tres años de gobierno este habrá acumulado 65% de incremento.

Tras dos años de no realizar eventos masivos en el Zócalo de la Ciudad de México a causa de la pandemia de COVID-19, el presidente regresó a la Plaza de la Constitución para informar lo avanzado en el sexenio y los retos que enfrenta su gobierno a tres años de que él asumió el cargo.

Fue el decimosegundo informe que realiza López Obrador desde diciembre de 2018. Cada tres meses encabeza un acto para detallar el estado que guarda su administración en temas como la atención a la pandemia, la recuperación económica y la violencia.

En su regreso al Zócalo, el presidente estuvo acompañado por miembros de su gabinete, gobernadores, legisladores y políticos de Morena y los partidos aliados de la coalición que lo llevó a la presidencia en 2018, Juntos Haremos Historia.

Entre los invitados estaban la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entre muchos otros.

El también llamado AMLOFest inició este miércoles con la presentación del mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Filarmónica de Ocotlán, Oaxaca. Al término de mensaje del presidente, un grupo de la Sedena se mantuvo amenizando el evento hasta las 19:00 horas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que antes de que iniciara el discurso había alrededor de 70,000 personas en la Plaza de la Constitución. Al momento de que comenzó el mensaje, indicó que había 150,000, y más tarde, la cantidad ascendió a 250,000 asistentes. (Fuente: Expansión Política)