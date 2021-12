Anuncia Aguakan posibles afectaciones del servicio el próximo martes por trabajos de mantenimiento en Cancún

CANCÚN, MX.- La empresa Aguakan emitió un aviso para anticipar que el próximo martes 7 de diciembre el suministro de agua potable sufrirá probables afectaciones en gran parte de la ciudad.

Explicó que lo anterior es debido a trabajos programados de mantenimiento eléctrico en la zona de captación 3, cárcamos 9 y 10 y la Planta Aeropuerto, “con el objetivo de mejorar el rendimiento en los equipos e incrementar la eficiencia y calidad en el servicio de distribución de agua potable”.

La compañía concesionaria advirtió que los usuarios podrán experimentar falta de agua o baja presión en el servicio.

Asimismo, detalló que las maniobras iniciarán por la mañana y concluirán por la noche, según lo previsto.

“Se recomienda a la ciudadanía tomar las medidas necesarias, como almacenar agua en días previos y hacer un uso racional durante el día asignado a las labores”, recomendó Aguakan.

Zonas que podrían ser afectadas

Supermanzanas 01 a la 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 a 52, 55, 56, 57, Residencial Las Américas, Sol del Mayab y Porto Bello, así como las 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 89, 90, 95, 97.

La lista continúa con la 215, 216, 222, 223: Paseos Kabah, 224: Los Héroes, 225, 226, 227, 229 a 240, 246, 247: Azul Bonampak, Otoch, Villas del Carmen, Rinconada del Mar, 248: Privadas La Joya, Brisas del Mar, Privada Las Torres, Casas del Mar, Vilas del Mar, Las Fuentes, 249, 250: Villas del Mar Plus, Hospital General, 253: Galaxias del Sol, Paseos Chac Mool y la 305: Lagos del Sol.

Los trabajos incluyen la 310: Villas Magna, Residencial Cumbres, 312: Isla Azul, 313: Residencial Palmaris, 316: Gran Santa Fe, 317: Villas Marino, Delicias del Sur, 318: Frac. Galaxias Altamar, 319: Res. Catania de Vinte, Kalam Residencial, 320: Bahía Dorada, Kavanayén, 321: Res. Gran Santa Fe II, Villas del Arte, 322: Gran Santa Fe III, Gran Santa Fe Plus, Gran Santa Fe Plus II, 323: Gran Santa Fe III, 324: Gran Santa Fe, 325: Villas del Arte, Paseo La Selva, Andria, 326: Jardines del Sur, Villa Maya y 327: Residencial Cuyagua.

También están consideradas la 329: Condominio Long Island, Zivalan, 330: Astoria, Aqua Residencial, 331: Río Residencial, 332: Jardines del Sur, 333: Maderos, Jardines del Sur III, V. Sm. 336: Jardines del Sur IV, Residencial Arboledas by Cumbres, Arbolada II, 500 a 503: Hominum, 504 a 511: Condominios Liberté, 512 a 523: Altus II, 523 a 528: Andalucía II, 529: Fraccionamiento Itzales. Moon Palace, zona turística, central de abasto, Bonfil, Puerto Cancún, Condominios Punta Sam, Playa Mujeres e Isla Mujeres. (Agencia SIM)