Preocupa presencia de pez ángel en cenotes de Yucatán, por amenaza a especies nativas

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- A través de la limpieza a un cenote en Mérida, fue identificado que personas han depositado ejemplares de Pez Ángel, una especie que es originaria de Brasil y que en sí podría afectar a las especies que son nativas de la región.

Sergio Grosjean, espeleólogo y buzo en Yucatán, indicó que el Cenote Chen Ha, uno de los más importantes de Mérida, ha sido saneado ya en ocho ocasiones, lo que indica que las personas aún no terminan por comprender en sí la educación ambiental y la importancia de no repetir el ciclo de aventar basura en el lugar.

En esta última limpieza fueron más de 300 kilogramos de residuos sólidos los que fueron recolectados y en sí hallaron diversos objetos como llantas e incluso una bicicleta completa.

Había también artes de pesca y artículos que ya es casi común hallar, como botellas de plástico y vidrio.

En esta ocasión fueron hallados ejemplares del Pez Ángel, lo que indica que las personas que ya se quieren deshacer de ellos simplemente van y los avientan a estos cuerpos de agua.

No obstante, el buzo dedicado al fomento del cuidado ambiental en Yucatán, sugirió a las personas que no hagan este tipo de actos porque al no ser una especie nativa, no contempla equilibrio ecológico, así que terminaría por exterminar a las otras especies que sí son de la región.

En este sentido, las personas que participaron en la limpieza advierten que no es la primera vez que encuentran este tipo de peces en los cenotes, ya que actualmente son algunas especies populares en los acuarios de Yucatán, pero les piden a quienes son responsables de estos hechos que no lo hagan más.

De igual forma, en esta jornada de limpieza observaron que hay restos de escombros, es decir, todo indica que hay quienes toman los cenotes como tiraderos y ahora de este tipo de material, por lo que llaman a la ciudadanía a tomar decisiones más responsables con estos ecosistemas. (Noticaribe)