Presentarán en Yucatán ‘Cuir’, pieza performática que aborda la vivencia de la no binariedad

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- A través del proyecto performático ‘Cuir: más cerca de mi nombre’ que se presentará próximamente en Mérida, Yucatán, Michelle Arrébola abordará la vivencia de la no binariedad, aquello de ser hombre o ser mujer, ser ambos o no ser ninguno, afirma.

Con la dirección y asesoría dramatúrgica de Rosa Márquez Galicia, Michelle abordará en una pieza performática todo lo que no ha nombrado de su persona a lo largo de su vida.

En esta ocasión toma su cuerpo como laboratorio poético para tratar la dialéctica del género en escena.

En entrevista explicó que esta es una muestra del resultado de la investigación que ha llevado a cabo sobre la dialéctica del género en escena.

“Es un unipersonal y un working progress. El texto fue creado por mí; yo creé la pieza y Rosa es la directora y asesora de dramaturgia, ella me ayuda a ir tejiendo estas escenas, mis inquietudes a lo largo del año que tuvimos las sesiones de investigación”, afirmó.

Con este trabajo escénico y performático, Michelle busca exponer cómo su cuerpo es atravesado por el género, en sí su género y su expresión de género, pero sobre todo cómo lleva este proceso a escena.

“Es sobre cómo voy performeando mi género, cómo funciona en escena y en qué repercute en el aula de formación actoral, cómo se posiciona mi proyecto y mi investigación”, indicó.

Este proyecto ha sido apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 2020 y le ha permitido trabajar con su propio cuerpo como un laboratorio.

Arrébola compartió que esta inquietud de trabajar sobre esta idea nació en 2019, cuando tuvo la oportunidad de retratar en escena una pieza unipersonal en Ciudad de México, en donde se abordaba el tema de la transexualidad.

“Interpreté a un chico trans de 17 años que fue a la cárcel por fraude de género. Se puso en redes como él se sentía, aunque legalmente no tuviera ese nombre, conoció a una chica y cuando se entera, lo demanda por fraude de género. Esto pasó en Inglaterra, en el primer mundo, un lugar donde hay mayor información al respecto”, explicó.

No obstante, sabe bien que en México estas aún son temáticas latentes y que por supuesto se deben abordar a través de diversos medios, en su caso, optó por hacerlo a través de la escena.

Dentro de la pieza performática se hará uso de la danza Butoh, ya que dio pie para realizar investigaciones corporales.

“En esta pieza performática no soy un personaje, soy yo. No hay personaje, soy yo en primera persona y aunque no es un recuento de mi biografía, es el resultado de la investigación a través de mi cuerpo desde el día uno porque además es algo que ha estado en mi cuerpo, desde que comencé a hacer teatro a los 8 años”, aseveró.

A pesar de que no es una pieza exclusivamente informativa, sí hay datos duros, estadísticas y numeralia sobre el tema de la no binariedad.

La pieza estará disponible para personas mayores de edad los días 16, 17 y 18 de diciembre a las 8:00 de la noche, en Tapanco Centro Cultural A.C. y para adquirir los boletos pueden llamar o escribir al número 9999690389. (Noticaribe)