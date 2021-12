Canaco reporta estabilidad en el cierre de negocios en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.– La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), reportó que afortunadamente han logrado una estabilidad en los cierres de negocios, alrededor de 300 pequeña y mediana empresas en lo que va del año cerraron, aunque esta cifra significan una disminución respecto a los dos años anteriores que superó más de 400 con motivo de la pandemia de covid-19.

Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), explicó que este 2021 fue de recuperación, y aunque los negocios más impactados fueron restaurantes y los relacionados al sector educativo, han logrado mantener a los afiliados con cerca de tres mil 500, y esperan que el concluir este año sea ya con pocas bajas, aunque en las últimas semanas no han tenido reporte de más cierres.

Explicó, que si bien aún las empresas están realizando un trabajo para recuperarse de la pandemia, los créditos que se tuvieron que solicitar, y seguir adelante, el turismo que comenzó a llegar ayuda a que se tenga una mayor derrama económica y esto a su vez se vea reflejado en las ventas y le estarían apostando a que durante este diciembre hay una mejor recuperación del empleo, pagos de aguinaldos, y con ello prevén que los negocios tengan una mejor venta, sobre todo por las compras navideñas que darán un respiro.

“Pues está avanzando la recuperación económica, hemos ido creciendo en número de votantes se ha recuperado un buen porcentaje de empleos y eso trae como consecuencia que haya más derrama económica y eso va a permitir que más familias puedan estar con mejores condiciones de vida y obviamente el comercio también porque más gente gana más, tiene trabajo y nosotros también vendemos”.

Por otra parte, Ortega Ramírez, manifestó que desconocen el impacto que generará a sus agremiados la iniciativa del gobierno federal respecto al Régimen Simplificado de Confianza que entra en operación a partir del 2022, que si bien, facilita la forma de contribuir para las personas físicas, reconoció que será complicado para aquellos comerciantes que no están familiarizados con la tecnología.

No obstante, dijo que estarán programando cursos de capacitación para que este nuevo sistema no tome por sorpresa a todos sus agremiados y añadió que dentro de las ventajas del nuevo régimen, es que también abrirán sus puertas a ciudadanos que por primera vez quieran pagar impuestos y para personas y pequeños comerciantes que se encuentran en la informalidad.

“Nosotros esperamos que sea más fácil, obviamente no va a ser posible para todos, pues más fácil porque prácticamente no tienes que hacer una contabilidad, si no que por sistema el mismo SAT te indica y eso podría facilitar la operación de ciertos negocios”.

Añadió que algunos negocios formales han pugnado mucho por este tema, de modo que todas aquellas personas que se refugiaron en la informalidad durante el 2020, por la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, regresen a la formalidad. (Noticaribe)