Observatorio Legislativo cuestiona falta de denuncias contra ex administraciones municipales

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, cuestionó el hecho de que a más de dos meses de que asumieron el cargo las nuevas administraciones municipales no se hayan presentado denuncias formales por mal desempeño de los ex presidente municipales, pese a las irregularidades que han ventilado públicamente los actuales ediles.

En el caso específico de Benito Juárez, dijo que la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, considera que por estar en campaña todos los temas se han resueltos, cuando hay serias afectaciones en los semáforos, el deterioro de las vialidad con gran cantidad de baches, la represión del pasado 9 de noviembre y que las victimas siguen sin obtener justicia.

“Como sigue en campaña la presidenta municipal, sigue suponiendo que los problemas que dejó ya se resolvieron, y no es cierto, siguen los grandes problemas de infraestructura, de la ciudad, hemos visto no solo el tema de la Luis Donaldo Colosio sino que los baches en toda la ciudad de Cancún; hay mucha simulación, de que todo está bien pero en la realidad es algo que no es cierto, se debe asumir la realidad y no se esté escondiendo las cosas de tras de alguna cortina de comunicación manipulada”, señaló.

Abundó que en el caso específico de Isla Mujeres, evidentemente había un deterioro en los principales servicios sobre todo el tema de basura donde se tuvieron que tomar acciones urgentes para resolver la contingencia en la zona de transferencia, sin embargo, dijo que no se conocen las denuncias formales contra el ex presidente municipal Juan Carrillo, actual diputado federal.

Misma situación se da en Puerto Morelos, donde tampoco se conoce de alguna denuncia contra la ex presidenta municipal y actual diputada federal, Laura Fernández Piña, luego de que las arcas municipales prácticamente dejaron vacías e importante carga financiera para el actual gobierno, situación que se replica en Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco. (Noticaribe)