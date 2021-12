Margarita Zavala ‘trastabilla’ al acusar a la 4T de no apoyar a la ciencia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego de que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon subiera en sus redes sociales el anuncio de la adhesión de México a un programa de la NASA, la ex primera dama arremetió en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que acusa de escatimar apoyos a la ciencia, publicó infobae.com.

El Programa Artemisa de la NASA pretende explorar inicialmente la luna y el planeta Marte, esto en conjunto con otros 13 países; además, busca enviar a una mujer a pisar la superficie lunar por primera vez. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ofreció la adhesión de México a dicha iniciativa, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte.

¿Quién apoyó más a la ciencia?

Por su parte, Zavala criticó la cantidad de recursos fiscales otorgados por parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. No obstante, el presupuesto que se destinó a Ciencia y Tecnología durante el sexenio del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa es menor en comparación con el que se otorgó por parte de la administración morenista.

El presupuesto para el ramo 38 de Ciencia y Tecnología, reportó 21 mil 872.2 millones de pesos durante el sexenio del presidente Calderón, mientras que el presupuesto para este mismo ramo durante la administración de López Obrador, ha sido de 26 mi 573.1 millones de pesos; es decir, 4 mil 700.9 millones de pesos más.

Asimismo, el abandono del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) se debe a que el proyecto iniciado durante el sexenio de Fox Quesada con una inversión de 200 millones de dólares, apenas concluyó su construcción en 2019, poco más de 20 años desde su inicio. Además, encuentra actualmente fuera de servicio porque los científicos han reportado actos delictivos en las carreteras que conducen al GTM ubicado en la Sierra Negra, en Puebla; aunado a ello, los trabajadores han rechazado volver a sus actividades por la persistencia de la pandemia de COVID-19.

Sobre si el mensaje del secretario de Relaciones Exteriores fue o no con el afán de hacer campaña política, el reclamo de la ex primera dama y actual diputada panista no mereció respuesta del aludido. (Fuente: infobae.com)