SIN RECURSOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO: Diputada de Yucatán afirma que al Gobierno del Estado no le importa el combate a la violencia de género ni el cuidado de la salud mental

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- El cuidado de la salud mental y el combate a la violencia de género no son temas prioritarios para el Gobierno de Yucatán, afirmó la diputada yucateca Vida Gómez Herrera, luego de observar que en el paquete fiscal 2022 no hay recursos etiquetados para atender estos temas.

El presupuesto para 2022 ya fue aprobado por el Congreso del Estado de Yucatán, sin embargo, la diputada de Movimiento Ciudadano observó que pese a los señalamientos que ya se han hecho sobre las problemáticas sociales que tienen que ver la violencia de género y cuidado de la salud mental, en los recursos estatales no son contemplados montos para atenderlos.

La diputada mencionó que en un análisis que se hizo del presupuesto, detectó que no hay recursos etiquetados para programas que atienden la salud mental.

Expuso de esta manera que, si no hay etiquetas para estos asuntos, entonces quiere decir que no se les da seguimiento a los temas, por lo que se entiende que no son asuntos prioritarios para el Gobierno del Estado.

De igual forma, dijo que en este análisis que se hizo, también observó que fueron recortados recursos a programas que atienden la violencia en contra de las mujeres y también a la prevención del embarazo en adolescentes.

Contrario a esto, mencionó que hay temas incongruentes, como que en el departamento de Comunicación y manejo de prensa, fue aumentado el recurso con 18 millones de pesos más.

Con estas acciones, la legisladora afirma que no hay voluntad política para atender estas problemáticas en el estado.

Hace tres días, el Congreso del Estado aprobó el paquete fiscal que contempla un monto de 46,038 millones de pesos.

El paquete fiscal aprobado contempla la aplicación del reemplacamiento para el próximo año, además de dos nuevos impuestos que se aplicarían a unas 150 empresas, la mayoría de éstas transnacionales. (Noticaribe)