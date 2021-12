Trabajadores acusan al FOVISSSTE de fraude con el crédito de sus viviendas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Trabajadores de gobierno que entre octubre y noviembre utilizaron su crédito del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) para comprar casa, denuncian haber sido estafados: el organismo federal depositó el dinero en cuentas ajenas al trato de compra venta, y ellos se quedaron con las manos vacías, pues no son dueños del inmueble que pretendían adquirir, pero sí de la deuda, pues ya comenzaron los descuentos en su nómina, publicó animalpolitico.com.

El FOVISSSTE –dirigido por Agustín Rodríguez expresidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños– reconoció que se trata de 84 casos con este presunto fraude que suman al menos 68 millones de pesos. Y si bien informó que interpuso una denuncia penal –acusando a un tercero como responsable– hasta el momento no ha tenido contacto con las víctimas, ni les ha ofrecido solución, confirman nueve afectados entrevistados por Animal Político.

Uno de los casos es Alan González que le compraría una vivienda en Tecamachalco, Estado de México, a Susana Martínez, por 553 mil pesos. Ambos hicieron los trámites requeridos, él a través del FOVISSSTE, el organismo encargado de otorgar crédito para los trabajadores del Estado, y ella en la firma de escrituras.

“En dos semanas caerá el pago del crédito”, decía una de las asesoras en el trámite en octubre pasado, pero vencido el plazo, Susana, la vendedora no recibió el pago, y Alan, el comprador, ya tenía los descuentos en su recibo de nómina. Algo estaba mal, y lo descubrieron días después: el FOVISSSTE le había depositado el dinero a una empresa llamada Compen S. A. de C. V., y para entonces, Susana ya había firmado ante notario la compra venta y las escrituras a nombre de Alan.

Cuando ambos reclamaron ante el Fondo, el funcionario Raúl Bulmaro Gómez Díaz, le dijo que se trataba de un fraude que había hecho alguien “que ya murió”, y no había nada qué hacer, pues Susana ya había firmado ante notario que recibió el pago de la venta. “Pero no lo recibí, ustedes saben que no lo recibí”, insistía ella. “Pero ahí dice que sí, usted lo firmó”, respondía el funcionario. En las escrituras, ella ya no es dueña de su inmueble, pero no tuvo el dinero, y Alan tiene la deuda, pero no puede tomar posesión de la casa.

En los 84 casos, además de la transferencia del dinero del crédito a terceros, está la operación de una empresa intermediaria llamada Soluciones Emprendedoras del Norte S.A. de C.V. (SENSA).

SENSA aparecía en la lista de Sofomes reconocidas por el FOVISSSTE, con el número 690090 en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRÉS) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Por eso es que los trabajadores no dudaron al elegir a SENSA, que los acompañó en el proceso de compra y cuyo último paso era la transferencia del dinero del crédito por parte del FOVISSSTE, pero al haberlo hecho a terceros y sin encontrar respuesta de su parte se sienten desesperados y en absoluta indefensión.

FOVISSSTE debe responder: afectados

El FOVISSSTE informó que el pasado 6 de diciembre presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia por fraude contra esa SINSA, que quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FIAO/UAT-AO-4/UI-1 S/D01938/12-2021.

Según informó en un comunicado de prensa del 9 de diciembre “SENSA ‘cargó’ datos de oferentes incorrectos lo que derivó que el pago del crédito tuviera un destino diferente al que debería tener, acción que incluso esa entidad financiera reconoció mediante un escrito dirigido al FOVISSSTE”.

Y es que en el procedimiento de compra, la empresa intermediaria SENSA es quien envía los datos al FOVISSSTE y éste hace las transferencias del crédito. Pero antes de hacerlo, el Fondo pide como requisito los documentos notariales de la compra venta, donde quedan asentado el nombre del vendedor y los datos bancarios para hacerle el pago.

Por lo tanto, quien debe responder es FOVISSSTE, pues la deuda y la firma del trato es con el Fondo de vivienda, no con SENSA, insisten los afectados, quienes consideran que con ese comunicado de prensa, el Fondo pretende evadir su responsabilidad.

En el comunicado del FOVISSSTE también informó que “inició el procedimiento para la reparación de daño patrimonial al FOVISSSTE por medio de la reclamación de la fianza exigida a las entidades financieras en favor de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE”. Sin embargo, los afectados aseguran que esa fianza no sería equiparable con los 68 millones de pesos que suman los créditos hasta el momento.

Además, aunque en el comunicado público el Fondo aseguró que “suspenderá los descuentos vía nómina a los acreditados afectados, y los asesorará e informará respecto al proceso en el que se encuentren sus financiamientos hipotecarios mediante una atención personalizada”, esto no ha ocurrido. Ninguno de los nueve afectados entrevistados ha recibido noticias ni ayuda del Fondo.

Animal Político solicitó postura al FOVISSSTE desde el jueves 9 de diciembre y ese día respondió con la difusión del boletín, pero en los días siguientes se ha insistido en la posibilidad de la entrevista, pero no hubo respuesta. (Fuente: animalpolitico.com)