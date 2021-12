Aprueba XVI Legislatura ley de amnistía para el estado de Quintana Roo

CHETUMAL, MX. – Las diputadas y diputados de la XVI Legislatura aprobaron la Ley de Amnistía para el Estado, acción que convierte a Quintana Roo en la quinta entidad federativa en contar con este ordenamiento que deriva de la ley federal, mediante la cual se busca dar una oportunidad a aquellas personas que no tuvieron un debido proceso, a quienes no se le respetaron sus derechos humanos, o a quienes no tuvieron una defensa adecuada.

En la sesión ordinaria número 32, presidida por el diputado Roberto Erales Jiménez, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen que contiene la Ley de Amnistía para el Estado, ordenamiento mediante el cual se establecen las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del estado, siempre que no sean reincidentes respecto al delito por el que están siendo indiciadas, imputadas o sentenciadas.

En tribuna, el diputado Edgar Gasca Arceo, secretario de la Comisión de Justicia, aseguró que este día quedará marcado como una fecha histórica para la entidad, al aprobar una ley que representa un acto de justicia social y una nueva oportunidad de rehacer vidas para todas aquellas y aquellos quintanarroenses que fueron detenidos injustamente, o que, desafortunadamente, no tuvieron acceso a un proceso justo ni se le respetaron sus derechos humanos.

El legislador se refirió a mujeres a las que se les prohibió su derecho a decidir, a mujeres y hombres campesinos que luchan por sus tierras y sus recursos naturales, o por sus usos y costumbres; a personas indígenas y cualquier otra perteneciente a grupos vulnerables e históricamente discriminados que fueron amenazados, obligados o que no tuvieron acceso a una defensa digna

“Así como aquellas mujeres y personas adultas mayores que se vieron en la necesidad de defenderse de sus agresores para poder salvar su vida o la de sus seres queridos, entre otros casos, que representan un acto de justicia en favor de los desprotegidos y de los que no representan riesgo para la sociedad”, abundó.

En la misma sesión, se aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y se abroga la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, toda vez que, con la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no existe razón viable para seguir manteniendo vigente la citada legislación estatal.

Además, se realizó cómputo de votos de los ayuntamientos del Estado, de la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al apartado B del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Esta reforma constitucional decretada, tiene como finalidad establecer la obligación del Estado para garantizar, promover, difundir, preservar y desarrollar las lenguas indígenas, así como los conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de los pueblos originarios.

De igual forma, se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2022, cuyo monto será de 572 millones 7 mil 892 pesos.

Por otra parte, la XVI Legislatura designó por mayoría de votos a las ciudadanas Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez y Gloria Esther Torres Alonso, como titulares de los órganos internos de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y del Tribunal de Justicia Administrativa, respectivamente.

Además, se aprobó de urgente y obvia resolución, la iniciativa por la que se reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En la sesión ordinaria, se dio lectura a la iniciativa por la que se expide la Ley de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Linda Saray Cobos Castro.

También se leyó la iniciativa que propone adicionar el artículo 5 bis, la fracción VI al artículo 21, la fracción III al artículo 22 y se incorpora el Título Sexto, que contiene 2 capítulos con 10 artículos y cuatro artículos transitorios de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; presentada por el diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar.

De igual manera, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman la fracción XXIX y se recorren las subsecuentes del artículo 6 y la fracción XXVII y se recorren las subsecuentes del artículo 9 de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, y se reforma la fracción XX y se recorren las subsecuentes del artículo 8 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, y por el diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)