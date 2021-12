“MI POSICIÓN ES QUE NO ESTOY A FAVOR DEL ABORTO”: La diputada Kira Iris San sostiene que el aborto no dignifica a la mujer

CHETUMAL, MX.- La diputada panista Kira Iris San dijo que los que buscan que se apruebe la ley para despenalizar el aborto es porque detrás de ello hay un negocio millonario, y no hablan de las consecuencias físicas y sicológicas.

“Si se piensa que darle a una mujer la posibilidad de causar un aborto es dignificar o respetar, no es así. Lo que se debería hacer es atacar el problema de raíz, generar políticas públicas que en verdad ayuden a no estar en una situación de tener que decidir si abortan o no”, señaló.

La semana pasada, recordó, tuvieron una reunión de comisiones unidas por la iniciativa de despenalizar el aborto. Fue turnada y presentada a Justica, Salud y Derechos Humanos, pero no pasó al estar dividida la votación para la elaboración de un dictamen.

“Ahora lo que establece el Congreso es convocar a una nueva reunión en la que se discutirá otra vez, entre los integrantes de esas tres comisiones para establecer si siempre se pasará a un dictamen o no. De quedar la situación como ahora ya no se podrá pasar a pleno por lo que quedaría descartada”, puntualizó.

Dejó en claro que, aunque la Suprema Corte ya fijó una postura, es necesario un dictamen y su aprobación en el pleno, pues eso no significa que los estados automáticamente tengan que hacer esa aplicación.

“Tan es así que hay una iniciativa que surge como consecuencia de la resolución de la Corte y tiene que sujetarse a discusión”, abundó.

Kira Iris recordó que desde el 23 de febrero pasado que se abordó la primera iniciativa de la despenalización del aborto, la calificó de inconstitucional,

“Mi posición es que no estoy a favor del aborto, y mi postura no es como ciudadana, licenciada o diputada, pues traje a la mesa el sentir de la mayoría de la gente. El aborto no es la solución para las mujeres, ni tampoco la dignifica”, señaló.

“Hace falta mayor educación sexual, oportunidades e incentivos para que pueda desarrollarse y no estar en esa situación”, añadió. (Infoqroo)