Fiscal General de Puebla defiende a exfuncionario de la FGJ de Tabasco exhibido en documental de Netflix

PUEBLA, MX.- El fiscal local contra Secuestro y Extorsión, Francisco Vera Ayala, fue exhibido en el documental de Netflix “Duda Razonable, historia de dos secuestros”, por presuntamente prestarse a la fabricación de delitos cuando era funcionario de la Fiscalía General de Justicia de Tabasco; ante ello, Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía en Puebla, salió en su defensa argumentando que no lo puede juzgar por una actuación “afortunada o desafortunada”, que no se ha resuelto en los Tribunales, publicó periodicocentral.mx.

Al cuestionarle si en Puebla la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) integra carpetas de investigación a modo para inculpar inocentes, Higuera Bernal señaló que todo el trabajo que se realiza es “con apego a la legalidad”.

“Los que tenemos demasiado tiempo en esta función sabemos que hay casos que se investigan, se judicializan, y casos que cuando aún no se resuelven no puedes afirmar o negar una actuación afortunada o desafortunada. Yo no puedo juzgar lo que no se ha concluido en un Tribunal”.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando Página Negra publicó que Vera Ayala, el actual titular de la FEISE en Puebla, fue exhibido en un documental de Netflix por armar una carpeta de investigación para inculpar a cuatro inocentes en un caso de secuestro ocurrido en Tabasco.

En ese entonces, Vera Ayala era Vice Fiscal de Asuntos de Alto Impacto de la Fiscalía de Alto Impacto y junto a María del Rosario Delfín Rosales, la fiscal de Alto Impacto de Tabasco, se encargaron del caso y solicitaron una orden de aprehensión por otro delito luego de que los detenidos fueron liberados por falta de pruebas.

Héctor, Juan Luis y Gonzalo siguen presos en el Centro de Readaptación Social de Macuspana a pesar de que las víctimas no pudieron identificarlos. La intención del documental es evidenciar que aún con el Nuevo Sistema de Justicia en México se fabrican carpetas de investigación para mantener en prisión a inocentes.

Juan Francisco Vera Ayala fue nombrado titular de la entonces Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) en Puebla en sustitución de Fernando Rosales Solís, quien dejó el puesto tras ser designado como Secretario de Seguridad Pública en el estado, con el gobierno de Martha Erika Alonso.

Es la primera vez que el fiscal Higuera Bernal se pronuncia al respecto y negó que en Puebla se armen los llamados “chalecos” como se evidenció en la serie.

“En la Fiscalía Especializada en combate al Secuestro y Extorsión hemos dado cuenta del trabajo que se ha hecho y es un trabajo con apego a la legalidad y vamos a seguir trabajando de esa manera (…) la prueba está en los resultados de cada investigación”. (Fuente: periodicocentral.mx)