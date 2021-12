Colectivos feministas en Yucatán acusan a diputada de Morena de colgarse ‘medallas políticas’ con la iniciativa sobre el aborto

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Integrantes de nueve colectivos feministas en Yucatán arremetieron en contra de la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Novelo Segura, a quien señalan de colgarse medallas políticas con la iniciativa sobre el aborto, la cual fue entregada y las mujeres describen que hay opacidad en su ejecución.

“El aborto autónomo es un derecho humano de las mujeres y personas gestantes, no una iniciativa sin fundamento o sustento para colgarse medallas políticas y mediáticas”, afirmaron.

Activistas y académicas manifestaron su inconformidad con la iniciativa para modificar la Constitución local y otras leyes estatales, en materia de despenalización del aborto, presentada por la diputada Alejandra Novelo, porque indican que la importancia que le dan al tema se refleja en el hecho de que hayan presentado la propuesta en el último día de sesiones en este primer período ordinario

Señalaron también que hay omisión en cuanto a la participación ciudadana, pese al compromiso que ella hizo desde un inicio sobre la realización de foros.

“Diputada, usted prometió desde el inicio de su gestión que habría foros abiertos, mesas de trabajo y en especial, diálogos bilaterales con las mujeres que estamos luchando por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero falló a su dicho”, recordaron.

Indicaron que la primera vez que se comprometió fue el 31 de agosto y la segunda vez fue el 28 de septiembre, Día de la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

“Continuó con promesas que no cumplió, pues dijo que en el mes de noviembre se llevarían a cabo los encuentros para recabar las propuestas con nosotras las activistas y sus compañeras legisladoras y tampoco lo realizó, bajo el pretexto de la carga de agendas de las demás diputadas”, aseguraron.

Además, reclaman que no hubo un pronunciamiento de su parte por la falta de las reuniones programadas en diversos municipios para el mes de noviembre y los días 23, 24, 25 y 31.

“Hay una Agenda Feminista local que ha sido de palabra, más no de hechos”, indicaron.

Pese a estos señalamientos, la diputada presentó la iniciativa, pero consideran que lo hizo sin asesoría técnica legislativa y sin considerar la legislación de otros estados del país, por lo que temen que la propuesta sea enviada a la “congeladora legislativa”.

Insisten también en que su contenido no se dio a conocer de forma previa, por lo que afirman que están a favor del derecho a decidir, pero no se sienten acompañadas con su trabajo.

“El aborto no es una temática mediática y mucho menos una medalla para colgar en la pared de las ególatras victorias políticas. El aborto autónomo es un derecho humano reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la omisión que usted ha tenido de hacernos parte deja mucho que pensar. La agenda feminista no es moneda de cambio política. No seremos objetos de caprichos políticos”, aseguraron.

Las activistas y académicas enviaron un pronunciamiento directamente a la diputada y fue firmado por integrantes de Marea Verde Yucatán, Las Hijas de Ixchel, Frente Nacional para la Sororidad Yucatán, Colectiva Metamorfosis, Colectiva Abortos sin culpa Mérida, Igualdad Sustantiva Yucatán A.C., Comando Trans Interseccional, Colectiva Morras Forjando, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. M.I.V. y Teresita Campos Ancona. (Noticaribe)