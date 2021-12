Migrantes continúan esperando aprobación de permiso temporal del INM en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Una veintena de migrantes haitianos recibieron este jueves cita por parte del Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites correspondientes y obtener su permiso provisional para permanecer en Quintana Roo.

Los centroamericanos que llegaron a Cancún desde el pasado lunes acompañado de esposas e hijos en su mayoría, habían permanecido acampando tanto en la glorieta del monumento a la Historia y el estacionamiento de las oficinas de Migración para poder ser atendidos por las autoridades federales.

Al respecto, Leandro Baptiste, explicó que en su caso, llegó a Cancún este martes y tendrá que permanecer en Quintana hasta el próximo 20 de diciembre para que le entreguen sus documentos provisionales, mientras que otro de sus primos, dijo que en su intento por llegar a Estados Unidos ha tenido que sufrir hambre, frío y enfermedad, por lo que esperaba que en Quintana Roo puedan encontrar asilo.

“Nosotros llegamos ayer, ellos mandaron a mi hermana acá, por mí no hay problema y ella tiene que venir de Puebla para organizar sus papeles pero no puede, no puede comprar otro pasaje porque no hay dinero, si ella organiza sus papeles puede estar acá, tiene que tener documento para vivir”, señaló.

“No tienes dónde, con quién vivir, no tienes una casa, todo mundo en la miseria y sin nada, migración nos va a dar un documento, con ese documento vamos a buscar un trabajo, persona de trabajo como yo para poder sustentar a mi familia y mi hija que está pasando hambre y sin ese documento no podemos hacer nada, es por eso que estamos pasando miseria”. manifestó.

Cabe mencionar que desde la semana pasada se habilitó la Secundaria Federal 19 como refugio provisional, sin embargo, se pudo constatar que permanece vacío. (Noticaribe)