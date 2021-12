Ieqroo no logró reunir el número ideal de aspirantes para consejeros distritales

CHETUMAL, MX.- Venció la extensión de la convocatoria para los consejos distritales en donde el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) no logró reunir el número ideal de aspirantes, y todavía no se alcanzó esta cifra; pese a ello, no habrá un nuevo plazo, pues sí logran llenar las plazas requeridas.

Claudia Ávila, consejera del Ieqroo, explicó que se emitió una convocatoria original para integrar a los 15 consejos distritales del estado, pero al concluir el plazo, solo algunos tuvieron el número que ellos habían fijado como mínimo.

Cada distrito requiere de un consejero presidente, cuatro consejeros y tres vocales, además de tres suplentes; es decir, 11 personas en total. Para poder hacer un proceso de elección, el Ieqroo fijó un mínimo de 22 aspirantes.

Sin embargo, al concluir este nuevo periodo de convocatoria, solo para los distritos del 3 al 6 y el 10, quedaron cortos de esa cifra “ideal”. Pese a ello, el proceso seguirá adelante.

“No se logró el ideal, que son 22, pero con los que hubo sí podemos integrar los consejos distritales”, mencionó.

En el Distrito 3 hubo 14 aspirantes, en el 4, hay 16; en el 5 hay 19; en el 6 hay 17, y en el Distrito 10 hay 17 aspirantes.

“Ayer iniciamos la valoración curricular. Después tocará el periodo de entrevistas, del 10 al 14 de enero”, explicó la concejera.

El 31 de enero será la “fecha fatal” para asignar a los nuevos funcionarios electorales.

Claudia Ávila destacó que muchos son profesionistas, con nivel mínimo de licenciatura, además de algunas maestrías y doctorados; algunos cuentan con experiencia previa en algún órgano electoral.

Del total recibido, 186 son hombres y 218 son mujeres, por lo que no habrá problemas para cumplir con la paridad en los consejos. (Agencia SIM)