Logra Fuerza por México su registro como partido político local para participar en el proceso electoral para la elección de gobernador y diputados locales; el PES, eliminado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El Partido Fuerza por México logró su registro como partido político local luego de perderlo a nivel nacional por lo que podrá participar en el proceso electoral 2022 para la elección de gobernador del Estado y diputados locales, de acuerdo con la aprobación hecha por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Aunque el órgano electoral local determinó que el otrora partido político nacional Encuentro Solidario (PES) no logró su registro como partido político local al no cumplir con el porcentaje mínimo de votación válida, es decir, no alcanzó el porcentaje mínimo de al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en la elección federal correspondiente al año 2021.

Durante la sesión efectuada la noche del viernes, los consejeros del Ieqroo aprobaron una serie de lineamientos que prevalecerán en las elecciones locales entre las que se encuentra el hecho que, en caso que los partidos políticos consideren postular a personas candidatas que se autoadscriban con el género distinto al que aparezca en su acta de nacimiento deberán presentar documentos para evitar suplantaciones de candidaturas de personas trans y que demuestren que la comunidad en la que se desenvuelve le reconocen como hombre o mujer, según el género en el cual se autoadscribió, y/o cualquier otro elemento que permita presumir su autoadscripción de género.

Por lo tanto, es de referirse que se deberá prever en los Criterios de Registro de candidaturas la inclusión de un formato específico en el que las personas candidatas puedan manifestar, en su caso, su autoadscripción de género al momento de solicitar sus respectivos registros.

Asimismo y derivado de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como de las determinaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral en la materia, para la postulación y registro de las candidatas y los candidatos, deberán presentar de manera obligatoria una declaración bajo protesta de decir verdad que no ha sido condenado o sancionado por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales y/o deudor alimentario, a efecto de verificar en el registro correspondiente que los interesados no se encuentran en este supuesto.

Durante la sesión, los consejeros del Ieqroo aprobaron los diseños de la documentación y material electoral que se utilizará en el proceso electoral así como la modificación de la distribución del financiamiento público ordinario y de actividades específicas, para la obtención del voto y para el desarrollo de la estructura electoral, así como el monto que deberán destinar los institutos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, a otorgarse a los partidos políticos acreditados y registrados ante este órgano electoral durante el ejercicio presupuestal 2022, aprobado mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-189-2021, derivado de lo resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, en el expediente SX-JRC-530/2021 y acumulado y del registro de Fuerza por México Quintana Roo como partido político local. (Noticaribe)