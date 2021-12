NUEVO ATRACTIVO TURÍSTICO DE CANCÚN: Abren Museo de Ripley en plaza de la zona hotelera

CANCÚN, MX.- Cancún, el principal destino turístico de América Latina, se unió a las principales ciudades en el mundo al contar con un Museo de Ripley´s, Believe it or Not, que este fin de semana abrió sus puertas en plaza La Isla.

Para la apertura de este nuevo atractivo, aplazada durante más de un año, visitaron Cancún, directivos de Ripley´s Entertainment, consorcio propietario de la marca, que incluso participaron en el montaje del museo.

En conferencia de prensa previa a la apertura, el director general de Grupo Divertido, René Aziz, destacó que se trata del museo más moderno y nuevo, de más reciente apertura del mundo, y ubica a Cancún con ciudades Londres, Nueva York y Dubai que cuentan con uno.

“Se trata de un lugar con más de 600 artículos insólitos, cosas que nunca se han visto y son como dice el nombre de la atracción ‘Aunque Usted no lo Crea’”, señaló.

Sostuvo que de esta manera, plaza “La Isla Cancún”, consolida su estatus de ser el principal centro comercial y de entrenamiento de la ciudad, con un atractivo de clase internacional, el Museo de Ripley, ¡aunque usted no lo crea!.

Reiteró que este museo complementa los atractivos que hay actualmente como el Sol de Cancún, que es la gran rueda panorámica, el Museo de Cera, el área de juegos infantiles, el recorrido por el Museo del Tequila y la Fábrica de Chocolate.

En ese sentido, destacó que para esta época del año, hay una promoción única para la gente de Quintana Roo y consiste que podrán disfrutar de las 7 atracciones como el Museo del Tequila, el del Chocolate, la Gran Rueda, el Museo de Cera, el de Ripley’s, qué hay en la isla a un costo de 299 pesos.

Abundó que normalmente estas atracciones se pueden disfrutar con un costo aproximado de mil 500 pesos, pero por un tiempo los quintanarroenses podrán acceder por 299 pesos.

Finalmente, refirió que el horario será de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días.

En la presentación estuvieron Sven de Vries, de Dutchweels, así como Todd Hougland y Clay Stewart, de Ripley´s Entertainment.