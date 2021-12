Fiscalía General del Estado envía advertencia a moteles utilizados para explotación sexual

CANCÚN, MX.- Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal General del Estado, dijo que el personal de hoteles de paso y moteles tienen la obligación de informar de inmediato a las autoridades, en caso de detectar la presencia sospechosa de menores de edad, que acudan a esos lugares solas o acompañada de algún adulto, o podrían recibir sanciones.

En el transcurso de la semana pasada, recordó que fue rescatada una adolescente que era víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, en un motel de la súper manzana 63 de Cancún.

En el operativo fueron detenidas tres personas, de las cuales, una quedó vinculada a proceso e incluso se le aseguró un teléfono celular con pornografía infantil.

El funcionario dijo que siguen las investigaciones, y todo parece indicar que esta red sería dirigida por un individuo que ya está procesado por este delito y está en el Cereso, desde donde planea este tipo de actividades.

Montes de Oca recalcó que el personal de estos moteles está obligado a informar a la autoridad de ver algo sospechoso, de lo contrario, como en este caso, el negocio quedó asegurado y se iniciará un juicio en el que será sometido a extensión de dominio, que es la pérdida de todo derecho de la propiedad.

En entrevista que concedió hoy en Cancún, dijo que el narcomenudeo es de los delitos más frecuentes en la entidad y aunque en algunos casos no se puede aplicar la prisión preventiva, se sujeta a vinculación mediante otra medida cautelar, que puede ser arraigo domiciliario, una firma periódica, no salir del estado o no acercarse a un determinado lugar.

“En total son 14 las medidas cautelares, que prevé el código Nacional de Procedimientos Penales”, precisó.

También mencionó que la semana pasada después de un tiempo de labores de investigación realizaron un operativo en Isla Blanca donde desmantelaron a un grupo que se dedicado al narcomenudeo y detuvieron a varias personas.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca, recibió esta mañana de la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinoza, el Proyecto del Nuevo Centro de Justicia para las Mujeres de Quintana Roo, sede Benito Juárez, en el que se le dará atención integral a las víctimas de violencia de género.

Como parte del acto protocolario, se entregaron reconocimientos a los ingenieros que participaron en el diseño del inmueble, Carlos E. Fierros Pacheco, José Manuel Gil Cruz, Joel A. (Infoqroo)