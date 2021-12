DIVIDEN A MORENA ENCUESTAS A FAVOR DE MARA: Rechaza resultados Marybel Villegas y dice que Alcadesa no representa ‘principios’ de la 4T; Luis Alegre marca distancia; ofrece PVEM respaldo a candidata

CANCÚN, MX.- La senadora Marybel Villegas Canché y el ex diputado federal Luis Alegre Salazar rechazan resultados de encuesta interna que elaboró el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para elegir candidato a gobernador de Quintana Roo.

“Las y los quintanarroenses no queremos la continuidad del mal gobierno; no queremos imposiciones de candidatos y candidatas que no representan los principios, ni de Morena, ni de la 4T sobre “no robar, no mentir y no traicionar”, escribió Villegas Canché en un mensaje de redes sociales.

Esta noche, el líder nacional de MORENA; Mario Delgado Carrillo dio a conocer que la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinoza y el senador José Luis Pech Varguez, tuvieron los mejores resultados en la consulta interna que se hizo entre la militancia para la candidatura a gobernador de Quintana Roo.

En su mensaje, la senadora Marybel Villegas Canché aseveró que su lucha es por un cambio verdadero en Quintana Roo, para salir de la crisis de inseguridad pero sobre todo para poner “un alto a las ambiciones personales que siguen manipulando el destino de las y los quintanarroenses”.

La legisladora agradeció “las innumerables muestras de apoyo” y por el respaldo absoluto que seguirá en cualquiera de las decisiones que asuma de cara al proceso electoral 2022”.

“Esta noche decidió Morena, el 5 de junio decidirá el pueblo de Quintana Roo”, concluyó.

MENSAJE DE LUIS ALEGRE

En un mensaje aparte, al darse a conocer la decisión del Comité de Elecciones de Morena respecto a la candidatura a gobernador de Quintana Roo, el empresario Luis Alegre Salazar manifestó que su compromiso con el desarrollo del Estado y del bienestar de los quintanarroenses es irrenunciable, “por lo que seguirá trabajando por construir una verdadera democracia en la que todos tengan voz y permanezca un verdadero Estado de derecho”.

“Desde mi posición como comunicador haré énfasis en denunciar la desigualdad y corrupción como lo he hecho hasta ahora basado en la ética y solidaridad. Para la construcción de una verdadera democracia es fundamental que prevalezca la transparencia como forma de gobernar y la denuncia ciudadana como voz de la sociedad”, puntualizó.

“Desde antes de empezar mi gestión cómo Diputado Constituyente de la 4a Transformación y cómo Presidente de la Comisión de Turismo en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, he recorrido todo el Estado y ahora como titular del programa Denuncia Ciudadana de Radio Turquesa, sigo estando en contacto directo con los habitantes en cada municipio, por lo que reitero mi compromiso para seguir llevando las principales denuncias de todos los quintanarroenses a las autoridades e impulsar el cambio que está pendiente en Quintana Roo”, finalizó.

RESPALDO DEL PVEM

Por su parte, Pablo Bustamante, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, ofreció su respaldo a la candidatura de Mara Lezama para la alianza con Morena.