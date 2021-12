Más de 280 mil fallecidos ‘firman’ a favor de la consulta de revocación, según el INE

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Las firmas falsas para la revocación de mandar no dejan de aparecer… y ya suman 282 mil 203, publicó Grupo Fórmula.

Morena tiene hasta este sábado, 25 de diciembre, para entregar los apoyos necesarios que permitan convocar al referido ejercicio de participación.

Aunque el partido guinda ya logró entregar millones de firmas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha detectado cientos de miles de rúbricas apócrifas, de ciudadanos inexistentes, que ya fallecieron o se encuentran en prisión.

Con corte al 22 de diciembre del 2021, el árbitro electoral tiene registradas digitalmente un millón 349 mil 838 apoyos, de los cuales, sólo han sido validados preliminarmente un millón 67 mil 635. Por lo tanto, 282 mil 203 han sido bateadas por diversas irregularidades.

RadioFórmula.com.mx reveló en exclusiva el pasado sábado 4 de diciembre que el INE halló miles de firmas de personas que están dadas de baja en la lista nominal debido a que ya fallecieron, perdieron sus derechos políticos o tienen muchos años sin actualizar su información personal.

Actualmente, el INE ha detectado 55 mil 959 apoyos duplicados, es decir, que son de una misma persona; 8 mil 189 firmas de personas que no se encuentran en el padrón electoral; 14 mil 211 de personas que están dadas de baja en la lista nominal por las razones anteriormente citadas; así como 12 mil 788 firmas con datos que no se encontraron, ya sea porque son de credenciales no validadas por el INE, así como animales, objetos u otras cosas.

Asimismo, hay 173 mil 486 firmas con inconsistencias, es decir, que no son legibles o pudieron ser obtenidas mediante fotocopias; mil 60 se encuentran en procesamiento; y 16 mil 510 están en mesa de control para determinar si son falsas o reales.

El INE ya se encuentra investigando miles de firmas sospechosas con la finalidad de emitir las sanciones correspondientes. Además, anunció que, de forma aleatoria, se visitará a la ciudadanía que ha emitido su firma para la revocación con la finalidad de conocer si lo hicieron de forma voluntaria o sus identidades fueron suplantadas. (Fuente: Grupo Fórmula)