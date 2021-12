Juez destituido en 2019 por caso ‘los Porkys’ pide revocar su sanción

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Anuar González Hemadi, juez acusado de corrupción por otorgar una condena mínima a Diego Cruz, uno de los Porkys que abusaron sexualmente de una menor de edad en Veracruz; presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar revocar su destitución como titular del Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz, pues aseguró que se cometió un fraude a la Constitución, publicó infobae.com.

“El acuerdo del 29 de marzo de 2017, por medio del cual se ordena mi suspensión e investigación, la resolución de la indagatoria y mi destitución tienen un gran componente de fraude a la Constitución, puesto que en la misma se establece la independencia del juzgador”, dijo el ex magistrado.

González Hemadi presentó un recurso de revisión para revertir la destitución que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 2019, órgano que detectó una anomalía fiscal por 334 mil pesos en sus cuentas bancarias, pues el juez no logró acreditar la procedencia de esta cantidad de dinero, por lo que se vinculó a un probable pago de los familiares del acusado para disminuir su condena.

Según el ex magistrado, el dinero depositado en efectivo en su cuenta había sido parte de una serie de pagos efectuados por sus familiares, a quienes les había confiado diversos préstamos informales; argumento que no logró convencer a las autoridades.

Asimismo, el CJF aseguró que el juez no cumplió con las obligaciones que se le exigen a su puesto, pues los magistrados federales tienen: “la responsabilidad de los juzgadores es máxima y esencialmente social por lo que las decisiones jurisdiccionales deben ser siempre instrumentos que impacten positivamente en las personas y generen un cambio social mediante sus precedentes”.

En el caso de Diego Cruz Alonso, uno de los jóvenes que violaron y abusaron sexualmente de una menor de edad en 2015, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FJE) presentó la declaración de la víctima, en la cual aseguró que el acusado realizó tocamientos en el cuerpo de la menor, por lo que buscaba condenarlo por pederastia.

Por su parte, González Hemadi determinó que Cruz Alonso recibiría cinco años de condena, ya que no cometió violación de acuerdo al Código Penal de Veracruz, pues las declaraciones de la menor no manifestaron la intención del acusado para cometer este delito, por lo que decidió no continuar con los cargos que la fiscalía presentó en su contra.

Después de darse a conocer la determinación del juez, la fiscalía de Veracruz se manifestó en contra del fallo del magistrado, pues aseguró que: “La decisión del juez desestima los agravios que le eran atribuidos al indiciado y deja vulnerables los derechos de una víctima atacada sexualmente, que en el momento de los hechos era menor de edad”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Los Porkys, un grupo de amigos pertenecientes a familias adineradas del estado de Veracruz, fueron acusados en 2016 de pederastia por abuso sexual, su víctima, Daphne Fernández, quien tenía 17 años en aquél momento, presentó una denuncia en contra de este grupo anta la fiscalía del estado. El Código Penal local señala que, a quien se le encuentre culpable de este delito, recibirá una condena de 12 a 40 años de cárcel y una multa de hasta 5 mil días de salario mínimo.

Los dos jueces que otorgaron sentencia en el caso de Diego Cruz fueron suspendidos por autoridades federales, pues el ministro Rubén Adrián Romero también fue relevado de sus labores, pues se llegó a la conclusión de que no se otorgó la sentencia justa por los delitos cometidos, contrario a los cargos que la fiscalía presentó en su contra, ya que se buscaba que se tomara en cuenta los agravantes que se presentaron con las evidencias en el caso. (Fuente: infobae.com)