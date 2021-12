AMLO rechaza estar ‘chiqueando’ a opositores para aprobar reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a quienes se oponen a la reforma eléctrica impulsada por su administración, publicó El Financiero.

“Votar en contra de la reforma eléctrica es votar a favor de que sigan robando a México, los que tienen concesiones para generar energía eléctrica, se puede decir que no roban, porque esas eran las condiciones legales. Para legalizar ese robo ellos tenían el gobierno y ellos eran los que mandaban, ellos influyeron para que los legisladores, hasta por dinero, votaran a favor de esa reforma eléctrica. No es cosa de andar convenciendo, no es para estar ‘chiqueando’ a nadie, cada quien tiene que asumir su responsabilidad”, señaló el mandatario.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que el debate sobre reforma eléctrica de AMLO inicie el 17 de enero del 2022.

Lo cuatro grandes temas enlistados para la discusión, en modalidad semipresencial, serán “El Sistema Eléctrico creado por la reforma de 2013″; “El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional”; “Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013; y “Constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de la Reforma Eléctrica 202″.

En este contexto, el presidente apuntó este miércoles que “aquí es lo que le convenga al pueblo, si diputados y senadores votan en contra, la gente se va a dar cuenta, lo va a saber y ellos van a tener que explicar por qué votaron en contra”.

La propuesta de reforma eléctrica del presidente propone que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 por ciento de la participación en el mercado y que el sector privado se quede con el 46 por ciento. (Fuente: El Financiero)