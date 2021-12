Alcalde inaugura primera estatua pública de AMLO… a dos días de concluir su trienio

ESTADO DE MÉXICO, MX.- En el municipio de Atlacomulco, se instaló la primera estatua pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha desautorizado ese tipo de homenajes en su nombre, publicó Expansión Política.

El aún presidente municipal de ese ayuntamiento, Roberto Téllez Monroy, militante de Morena, participó en la develación del monumento, con un discurso en el que festejó los logros de López Obrador en el país y en el ayuntamiento.

La obra quedó colocada cerca de un busto del general revolucionario Emiliano Zapata, en la plaza central del municipio, considerado cuna del “grupo Atlacomulco” integrado por priistas y al que pertenecen el expresidente Enrique Peña Nieto y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.

El funcionario municipal morenista dejará el cargo el 31 de este mes, en que asumirá Marisol Arias Flores para el periodo 2022-2024, de la alianza Va Por México que integran PRI-PAN y PRD.

En las elecciones de junio pasado, Arias venció a la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-Movimiento Ciudadano) que postuló al alcalde saliente, Roberto Téllez Monroy, pero no logró la reelección.

El pasado 10 de septiembre, el mandatario López Obrador reiteró que en su testamento está establecido que no haya calles ni estatuas en su honor.

“Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades, en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre” ni en estatuas, obras o calles pues el mejor homenaje que se puede hacer a un dirigente es seguir su ejemplo, no convertirlo en piedra. (Fuente: Expansión Política)