NO HUBO ‘MILAGRO DE NAVIDAD’: Juez rechaza otorgar prisión domiciliaria a Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por quinta ocasión consecutiva la justicia mexicana le negó a Rosario Robles Berlanga el cambio de medidas cautelares y reconfirmó la prisión preventiva justificada para la ex secretaria de estado, acusada de ejercicio indebido del servicio público y haber ocasionado un daño al erario federal por más de cinco mil millones de pesos, por lo que permanecerá recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, publicó La Jornada.

En la audiencia realizada en el Reclusorio Sur ella acudió con el uniforme penitenciario de color beige y una chamarra del mismo color.

Su gesto, que al principio pareció optimista porque existía la posibilidad de que se le dejara en libertad, se transformó en enojo conforme transcurrió la diligencia y el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos fue rechazando cada uno los argumentos que consideraba servirían para liberarla.

Al tomar la palabra ella dijo: “así he estado sometida. Yo no tengo más de cien carros y me tienen aquí por ser mujer, ya que hay otros funcionarios que están en libertad. Soy la única que está en la cárcel aunque hay otros ex funcionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados. Si no fuera mujer, seguiría mi proceso en libertad. Me llamo Rosario Rosario Robles y soy inocente”.

El juez señaló que “los argumentos relativos a los padecimientos y estado de salud de la imputada, no resultan suficientes para estimar que corre un riesgo de continuar interna.

Ganther Alejandro Villar Aseguró que “en cuanto a (modificar) la prisión domiciliara no resulta procedente en atención a la edad y tampoco relativo a que tenga un padecimiento que reduzca sus actividades funcionales, y que resulte incompatible su internamiento, sobre todo porque sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias”.

El juzgador refirió que “en todo momento tiene expedito su derecho, para que en caso de que no sea atendida por las autoridades penitenciarias, en cuanto a su salud, puede presentar su petición ante el Juez de Ejecución competente”. (Fuente: La Jornada)