Bandas retienen y extorsionan a extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En el Aeropuerto de la Internacional Ciudad de México se ha detectado un nuevo modus operandi: cuadrillas de personas que circulan en dichas instalaciones acechan a viajeros para retenerlos temporalmente y cobrar hasta 100 mil pesos por su supuesto rescate, publicó publimetro.com.mx.

Publimetro comprobó esta situación en el AICM, en donde grupos de 10 a 15 personas abordan a pasajeros que provienen de destinos como Venezuela, Ecuador, Brasil, Guatemala, El Salvador, Argentina y Chile.

Bajo el argumento de problemas migratorios, los ciudadanos son retenidos hasta tres horas por estas cuadrillas que se encuentran en las entradas y salidas de la Terminal 2 del AICM, para extorsionar a sus familiares y exigir pagos de entre 20 a 100 mil pesos “por su liberación”.

De acuerdo con las denuncias obtenidas por este diario –realizadas por diferentes viajeros que fueron extorsionados en los últimos meses–, estas personas acceden a información confidencial de los viajeros momentos antes de que arriben al aeropuerto.

Siempre están sentados en los pilares que están frente a la puerta de salida de la Terminal 2 del AICM. También se colocan en la jardinera que se ubica ahí; pese a ello y las denuncias que se han interpuesto, la Guardia Nacional no hace nada al respecto, argumentó personal del propio AICM.

Los pasajeros son abordados en espacios públicos y trasladados a puntos ciegos donde no hay cámaras de seguridad para “negociar”, de lo contrario son amenazados.

Los viajeros serían canalizados por los propios agentes de migración del AICM, en donde son abordados por este tipo de personas que les ofrecen ayuda para garantizar su estadía en suelo mexicano.

Los pasajeros del AICM se ven forzados a mantener un diálogo con estos grupos debido a que son rodeados hasta por seis personas, quienes aseguran tener diferentes alternativas para burlar los filtros migratorios y trabas burocráticas del aeropuerto.

“En cuanto recogí mi maleta inmediatamente fui abordado por personal de migración del aeropuerto; me dirigieron con ellos hasta la salida de la terminal 2; están en grupos de cinco a siete personas, se me hizo raro que supieran de dónde venía y hasta mi nombre”, alertó Juan Villagrán, venezolano que arribó a la Ciudad de México en diciembre pasado.

El afectado denunció que durante la hora que platicó con estas personas –quienes afirmaron tener contacto con autoridades al interior del AICM–, su familia recibió una llamada de extorsión en la que les exigieron 50 mil pesos por su liberación, pues había sido presuntamente secuestrado en la Ciudad de México.

“Fue sumamente doloroso para mi familia. No contaba con el celular para saber qué estaba sucediendo en ese momento, no sé de dónde obtuvieron mis datos ni cómo pudieron acceder a los teléfonos de mi familia, levanté una queja en el AICM por estos hechos, pero hasta el momento no ha sucedido nada”, aseguró la víctima.

De acuerdo con personal del aeropuerto consultado por Publimetro, estos grupos se colocan a diario en la Terminal 2 del AICM para esperar vuelos internacionales, principalmente de Sudamérica, y en horarios que van desde las 20:00 horas hasta medianoche, de jueves a domingo.

“Ellos te dicen que te garantizan entrar sin ningún problema al país y pasar migración sin más contratiempos”, aseguró uno de los agentes del AICM, que solicitó el anonimato.

Redes sociales, el gancho

A través de diferentes grupos de redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, se postean ofertas clandestinas dirigidas a cualquier persona extranjera que quiera ingresar a México sin “ningún problema”.

Bajo la leyenda de facilitar los ingresos de pasajeros extranjeros a México, los usuarios de estas cuentas piden por adelantado documentos oficiales, un pago del 50% de la tarifa final que cobran para estos servicios, así como total discreción.

En redes sociales circulan diferentes grupos que ofrecen ayuda a viajeros que tengan dificultades para ingresar a México.

“Brasileiros Nos EU”, “Emigrantes de Centro de América”, “Venezolanos en CDMX y Estado de México”, “Ecuatorianos en Estados Unidos”, son algunos de los grupos que publican diferentes contenidos, en donde aseguran ser intermediarios entre autoridades de aeropuertos y federales.

Llegan a cobrar por cada servicio de “bajada” hasta 50 mil pesos, más cinco mil pesos por concepto de transporte del aeropuerto a cualquier alcaldía de la capital mexicana o estados de la república mexicana. (Fuente: publimetro.com.mx)