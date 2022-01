“SE ‘ACHOCARON’ SIN INVITACIÓN”: Fuerza por México llegó ‘como metiches’, critica Héctor Ortega

CANCÚN, MX.- La decisión de incluir a Fuerza por México a manera “de facto” en la coalición de Morena fue una decisión de la dirigencia nacional, que no ve el daño en sumar a más adherentes, pero que incomoda porque exigirán posiciones, pese a no tener votos ni ideología.

Así opinó Héctor Ortega, militante quien ayer se inscribió por una candididatura a diputado local, quien afirmó que este partido, ya sin registro nacional, llegó “como metiches” sin ser invitados, después de ser “bateados” por el PAN y PRD.

“Debían buscar acomodo, porque como su dirigente nacional lo dijo de manera pública, el PRD y PAN los trataron mal”, comentó. “Es obvio que este señor debía hallar un espacio para los dueños de este partido”.

Fuerza por México obtuvo su votación en el proceso pasado a través de ex priistas que se sumaron a la campaña de Issac Janix, quien ya rompió con ellos, aseveró. Por tanto, carecen de vida partidista o ideales que atraigan a votantes.

“Se ‘achocaron’ sin invitación, pero en Morena la actitud de la dirigencia nacional es que si vienen a ayudar, adelante”, declaró.

Está más que claro que después del triunfo que obtengan en las urnas pedirán secretarías, pero él confía en que no les den muchos espacios, no solo porque no lo merecen, sino porque carecen de ideología.

Por otro lado, sobre su inscripción por una candidatura, declaró que espera que les den la oportunidad a la militancia de acceder a puestos de elección popular, donde puedan realmente defender los ideales de la Cuarta Transformación.

“Ya se demostró que cuando les dan espacio a los arribistas, con diputaciones, presidencias o senadurías, acaban traicionando y hacen cosas contrarias a Morena”, afirmó “Esperamos que la dirigencia ya lo hayan aprendido”.

En este sentido calificó a la actual legislatura como una “vergüenza” para el partido que les dio los espacios que ocupan, porque “prácticamente todos se han dedicado a ser tapete del gobernador, ser sus achichincles”. (Agencia SIM)