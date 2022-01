Aclara Issac Janix buscará diputaciones, pero que todavía no define partido

CANCÚN, MX.- El ex regidor Issac Janix Alanís afirmó hoy que sí participará en este proceso electoral para buscar llegar al Congreso del Estado, pero todavía no tiene definido por qué partido lo hará. Lo único que tiene claro es que no será con Fuerza por México, aquel que lo postuló el año pasado.

En entrevista, el ex candidato a presidente municipal señaló que ha tenido pláticas con Leobardo Rojas, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al igual que con otras fuerzas políticas, sin que tome una decisión sobre cuál será el que lo postule en esta ocasión.

Issac Janix señaló que los resultados logrados en 2018 y en 2021 lo avalan, por lo que confía en obtener el triunfo en las urnas, para representar a la ciudadanía en el Congreso del estado.

El ex regidor criticó a la actual legislatura por pasar “en limpio” las propuestas de las leyes de ingresos de los municipios, sin cuestionar o buscar modificarlas, por lo que se ve que no están haciendo su trabajo.

“Es importante tener un contrapeso, sin importar quién sea el próximo gobernador o gobernadora”, afirmó. (Agencia SIM)