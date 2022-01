CAMBIOS EN EL GABINETE DE MARCIANO EN TULUM: Dan posesión a Óscar Alberto Aparicio Avendaño como nuevo Comisionado Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

TULUM, MX.- Por instrucciones del presidente municipal, Marciano Dzul Caamal, el oficial mayor Bernabé Antonio Miranda Miranda dio posesión este lunes al nuevo Comisionado Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el maestro y capitán P. A. Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Este nombramiento se tomó en común acuerdo entre el gobierno municipal y el gobierno de México para blindar la seguridad de Tulum y coordinar esfuerzos para recuperar la paz y tranquilidad de las y los tulumnenses.

¿Quién es Óscar Alberto Aparicio Avendaño?

De 1999 – 2007, estuvo comisionado en las filas de la P.G.R. en los operativos permanentes contra el narcotráfico en los Estados de Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Durango y el Distrito Federal.

De 2007 – 2009, estuvo comisionado a la Policía Ministerial de la P.G.J. del Estado de Chiapas, como Comandante Operativo de la Unidad de Operaciones Especiales, del Grupo Táctico y de Homicidios.

En marzo del 2009, se suma a las filas de la extinta Policía Federal, obteniendo el grado de Comisario, siendo el Coordinador de los 5 operativos más importantes de la República Mexicana (Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Chihuahua); obteniendo excelentes resultados, así mismo es nombrado Titular de la Coordinación de Operaciones Especiales de dicha institución.

A partir del 1º. de Noviembre del 2016, fue nombrado como Director General de la Policía Estatal Única en Chihuahua, bajo el esquema de Licencia Extraordinaria por parte de la Policía Federal.

A partir del 08 de junio del 2017 lo nombran Comisionado Estatal de Seguridad en el Estado de Chihuahua, bajo el esquema de Licencia Extraordinaria por parte de la entonces Policía Federal.

El 01 de julio de 2020, lo nombran titular del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional.

A partir del 01 de Noviembre de 2020, recibe el cargo como Director General de Vigilancia y Supervisión Interna de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional.

ESTUDIOS SUPERIORES

Actualmente, Aparicio Avendaño está en espera de la fecha de examen profesional para recibir el grado académico de Doctor en Ciencias de la Seguridad Pública en el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua.

Tiene una maestría en Derechos Humanos e Igualdad de Género por el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua. Titulado.

También, una maestría en Estudios de Seguridad y Defensa Interamericana Clase 55, Curso 2015 – 2016, en el Colegio Interamericano de Defensa de Washington, D.C., U.S.A., graduado con honores.

El nuevo encargado de despacho es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores Aduanales y licenciado en Administración de Empresas en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

CAPITÁN AVIADOR

Cuenta con mas de 33 cursos especializados nacionales así como más de 20 cursos internacionales en los que destacan:

•Reentrenamiento Anual FBI National Academy Associates, 2019

•MEXLEEDS, FBI, National Academy Quantico, V.A., 2017

•Reentrenamiento Anual FBI National Academy Associates 2017

•ATA 10672 Senior Crisis Management Seminary, 2015, USA

•Formation Aux Techniques D´Intervention FRANCE – MEXIQUE, 2015, FIPN.

•Jeppesen Approach Chart Review Training Program, 2009, CAE SimuFlite, Fort Worth, Dallas.

•Falcon 20 Initial Training Progra, 2009, CAE, Fort Worth, Dallas.

Entre los méritos, reconocimientos y medallas

•Premio Internacional de Liderazgo, Fundación Liderazgo Hoy, A.C., 2019.

•Presea al Valor en el Servicio de Seguridad Pública por el Claustro Doctoral Iberoamericano Fundación Liderazgo HOY A.C. 2018.

•Mención Honorífica por parte de la Policía Federal, 2016.

•Condecoración al Mérito Policial de Primera Clase, máxima Condecoración otorgada un miembro de la Policía Federal (recibida en dos ocasiones), 2014.

•Reconocimiento por la Barra Interamericana de Abogados a través de la Facultad Interamericana de Litigación, por el compromiso y esfuerzo que realiza como estudiante del doctorado en Ciencias de la Seguridad Pública, 2020.

•U.S. Marshal, por localizar y capturar fugitivos peligrosos, 2019.

•U.S. Customs and Border Protection, for continued bi-national support, coordinated effort, and cross-border cooperation during fiscal year 2019, that directly enhaces the safety and security of the Juarez and El Paso community, for dedication to duty and willingness to work together for the safety and security of those we serve is for great value to U.S. Customs and Border Protection.

•U.S. Border Patrol, U.S. Department of Homeland Security, reconocimiento por apoyo a la misión de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Paso, 2019.

•Reconocimiento por destacada labor y profesionalismo, Consulte General of the Unites States of America, Cd. Juárez, Chih., México 2019

•Reconocimiento por U.S. Marshals en Laredo, TX., 2011, por intercambio de inteligencia para identificar organizaciones de tráfico de droga.

•Doctorado Honoris Causa, 2019, Centro Educativo Universitario Morelos, Cd. de México.

•Doctorado Honoris Causa, 2018, Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, Cd. de México.

•Doctorado Honoris Causa, 2017, Claustro Doctoral Iberoamericano, Cd. de México.

Así como el autor del libro “Liderazgo Social y Seguridad Pública”, 2018. (Fuente: Ayuntamiento de Tulum)