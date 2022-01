Denuncia Cuauhtémoc Blanco a Alberto Capella por supuestos nexos con el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, interpuso hoy una denuncia contra varios funcionarios o ex funcionarios ante la Fiscalía General de la República por supuestos nexos con el narcotráfico, incluido a su antecesor, Graco Ramírez, así como al ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra.

La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ocurre luego que un periódico publicara una foto del actual gobernador y exfutbolista reunido con cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cuauhtémoc Blanco aseguró ante los medios en la Ciudad de México que se trataba de una campaña negra en su contra e incluso exhortó a la FGR que lo investigue.

En cambio, él dijo tener pruebas de que tanto su antecesor como Alberto Capella Ibarra, quien después se volvió en el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, pactaron con el líder del grupo criminal “Los Rojos”, Santiago Hernández Mazarí, alias “El Carrete”.

“De ex gobernadores hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron. Yo no me quedaré con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite”, afirmó Cuauhtémoc Blanco. “Hay grabaciones donde ‘El Carrete’ menciona que pactó con Capella y pactó con Graco”.

Una vez concluido el gobierno de Graco Ramírez en Morelos, Capella fue secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, hasta noviembre de 2020, cuando fue separado de su cargo, por la violenta represión de una manifestación feminista en Cancún. (Agencia SIM)