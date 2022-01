Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante el aumento en el número de casos positivos de COVID-19 entre el sector magisterial, personal administrativo y de apoyo, el secretario general de la Sección 25 del SNTE, Fermín Pérez Hernández reiteró la propuesta para que en cada escuela los maestros se organicen para establecer horarios de atención a padres de familia y estudiantes para que no se suspenda la educación, ante la insistencia de la Secretaría de Educación en Quintana Roo que deben estar presentes en las aulas.

“Los profesores me han expresado que no le ven caso hacer presencia, cuando corren riesgo de contagiarse, porque no todos los contagios se dan en fiesta sino que muchos pueden ser en el trayecto a sus centros de trabajos”, afirmó.

Incluso, afirmó que el refuerzo en la vacunación de los maestros y trabajadores del sector educativo no garantiza el no poder contagiarse por lo que no hay condiciones para el regreso presencial a las aulas.

Aunque la titular de la Secretaría de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez afirmó que 5 mil estudiantes perdieron el curso escolar, Pérez Hernández afirmó que los maestros han hecho lo necesario para que las tareas les lleguen y que la deserción escolar es por una situación de protección de los padres y otros no se conectan porque también los papás no están atentos y otros no tienen la tecnología.

Dijo que, sin necesidad de la presencia de maestros en las escuelas, los estudiantes pueden pasar de año con un esquema de retroalimentación eficiente.

Consideró que las escuelas fueron vandalizadas durante la pandemia por la falta de una estrategia entre las autoridades de las secretarías de Seguridad Pública y de Educación.

La responsabilidad puede ser compartida, no solo el intendente es el responsable, la misma autoridad pudo poner una estrategia de vigilancia policiaca de hacer rondines y no pasó, dijo. (Noticaribe)