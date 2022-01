Félix Salgado deja su escaño para promover la consulta de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, dijo que recorrerá el país para promover la Consulta Ciudadana sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que los “actores políticos” tienen prohibido hacerle promoción, publicó latinus.us.

Antes de que la Comisión Permanente del Senado aprobara su licencia por tiempo indefinido, Félix Salgado se reunió con sus simpatizantes en su casa operativa en Chilpancingo y realizó una transmisión en vivo mediante su página oficial de Facebook.

En el video, se escucha a Félix Salgado pedir que alguien informara a los presentes sobre el anuncio del INE, por lo que uno de sus seguidores pasa al frente y dijo: “El INE acaba de mencionar que no tiene permiso Félix Salgado Macedonio, como político, para que haga el trabajo de la revocación de mandato que pensaba hacer”.

De inmediato, el exalcalde de Acapulco preguntó: “¿Me puedo mover o no me puedo mover? Levanten la mano los que dicen que me puedo mover, ¿quién manda, manda el INE o manda el pueblo?”; con estas palabras, azuzó a sus seguidores a manifestarse contra el órgano electoral.

“El INE me está monitoreando, ya me advirtió, advierte el INE a Félix Salgado Macedonio que no puede ir a hacer trabajos de promoción sobre la revocación de mandato, a ver, yo nunca le dije al INE, no sé de dónde agarra el INE que yo dije que yo iba a eso, yo nunca le dije al INE que iba a andar en eso”, dijo.

Puntualizó: “Yo lo único que dije es que solicité licencia para separarme del cargo de senador de la República porque voy a hacer tareas políticas, ¿a poco el INE puede quitarme el derecho? Soy libre y dejo el cargo de senador de la República para pasar a ser un ciudadano más y como ciudadano yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera hacer como ciudadano”.

En ese sentido, aseguró: “La ley no me limita, solamente limita al funcionario público, al dirigente político, el dirigente político es el que es presidente de un partido, no pueden los dirigentes políticos, no pueden los senadores, los diputados, los funcionarios públicos, no pueden promocionar el evento de la Cuarta Transformación pero el que no es nada, sí puede”.

Añadió, “yo no soy dirigente de Morena, yo no soy presidente de Morena, yo no soy secretario general de Morena, ni funcionario”, pero se detuvo para preguntar si ya se había autorizado su licencia. En ese momento, aún no se sometía a discusión en la Comisión Permanente del Senado, por lo que informó que una vez separado su cargo como legislador, determinará qué hacer pero sin informar ni “pedir permiso” al INE.

Finalmente, Félix Salgado dijo que está con López Obrador “hasta la muerte” y que no le teme al presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ni “a su segundo”, el consejero Ciro Murayama Rendón. (Fuente: latinus.us)