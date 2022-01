Trabajadoras domésticas denuncian aumento de violencia laboral en Mérida 

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- A través del primer reporte de resultados del Padrón Voluntario de Trabajadoras del Hogar Remuneradas que laboran en Mérida, fue posible saber que de 362 mujeres entrevistadas, al menos un 61% afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de las personas empleadoras.

El equipo de Jade Sociales, encabezado por Raquel Aguilera y Mauricio Hernández y el Instituto Municipal de la Mujer de Mérida, se encargaron de realizar este estudio que además reveló que un 15% denunció sufrir también violencia económica, mientras que en el rubro de violencia sexual fue un 12%.

Otro tipo de violencia denunciado por un 8% de las mujeres participantes en el estudio fue la física.

El estudio que se realizó durante 2021 dejó ver también que dentro de la violencia psicológica que viven se denunciaron acciones como insultos y malos tratos.

“Con palabras, pero como necesito el trabajo, me aguanto, trato de no hacer caso. Se dirigen de maneras violentas, me hablan feo”, refirió una de las mujeres entrevistadas.

De igual manera, quienes tienen poco tiempo como trabajadoras domésticas denuncian que les imponen cargas excesivas de trabajo, incluso con jornadas mayores a 8 horas.

“A veces las patronas son muy prepotentes, quieren que le hagas todo lo que no han hecho en una semana en un día”, afirmó otra mujer en el listado de testimonios.

También suelen ser frecuentes las culpas y señalamientos de robos que no han cometido, por lo que algunas optan por irse por su propia cuenta.

En cuanto a la violencia verbal, expusieron que reciben gritos y comentarios ofensivos.

En relación a la violencia económica, las mujeres han trabajado sin que reciban pago alguno o las despiden de forma injustificada sin que les sea pagado algún finiquito.

Quienes han sufrido violencia física, mencionan que han recibido comida echada a perder o exceden de horas en trabajo nocturno y también hay a quienes les prohíben usar el baño durante las jornadas, por ejemplo.

Las personas que se encargaron de realizar el estudio indicaron que el propósito es impulsar la protección de los derechos humanos de las trabajadora del hogar remuneradas en Mérida, además de contar con una línea base y datos fiables, desde un enfoque de género, de derechos humanos, interseccionales, multidisciplinarios e interculturales. (Noticaribe)