DESCARTAN CUEVA EN SOCAVÓN DE PLAYA: Espeleólogos analizan hundimiento y emiten recomendaciones a las autoridades

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El hundimiento que surgió ayer en medio de la avenida 1 Sur, entre 30 y 35, fue causado por el deslave del material con el que fue rellenada una hondonada para nivelar la calle cuando se construyó, informó Roberto Rojo, presidente del Círculo Espeleológico del Mayab.

El experto ingresó a este socavón hoy con dos personas más y con apoyo de instrumentos especiales para mapear cuevas, lo que le permitió descartar la presencia de una caverna en ese punto.

“Lo que tuvimos ayer ahí sí fue un socavón y nos dimos cuenta ya estando ahí”, expresó el también director del Planetario Sayab.

El experto concluyó que el hundimiento fue a raíz de una posible infiltración de agua que terminó por reblandecer el subsuelo, generar un vacío y colapsar el terreno.

“Ahí había originalmente una hondonada y esta hondonada se rellenó de material para nivelar la calle cuando se construyó, ya sea por infiltración natural, porque algún lugar cerca tenga alguna fuguita o por alguna otra razón todo este material que estaba ahí se ha ido deslavando a través del tiempo, no es algo reciente, porque adentro había botellas y platos que de alguna forma llegaron ahí cuando este sitio ya presentaba un vacío”, explicó.

En entrevista, insistió que no fueron detectados elementos relacionados con los cuerpos cavernosos que abundan en la región.

“Nos metimos para verificar que no hubiera una cueva ahí, que no tuviéramos la existencia de una cueva milenaria allá abajo y no encontramos ningún elementos que nos hablara de ello; es decir, no encontramos estalactitas ni estalagmitas ni la fauna que normalmente está asociada a estos ecosistemas; es decir, ahí no había una cueva como ha sucedido en otros lugares”, destacó.

Sin embargo, Roberto Rojo sí sugirió a las autoridades mantener vigilada la zona ante el riesgo de un nuevo derrumbe y realizar un estudio de mecánica de suelo para verificar toda el área socavada en los alrededores, detectar la fuente de infiltración y rellenar el espacio.

“Ayer que estuvimos mucha gente se saltaba la cinta amarilla de Protección Civil y eso es muy peligroso, porque sí está muy endeble esa zona y puede volverse a colapsar y puede haber un accidente”, finalizó. (Agencia SIM)