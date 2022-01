Sin mayores restricciones a la movilidad y a la actividad con el naranja del semáforo sanitario: SESA

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Sin proporcionar cifras, la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo confirmó contagios de trabajadores en las dependencias gubernamentales aunque aclaró que no se han producido al interior de las oficinas porque se cumplen los protocolos sanitarios.

La gente se está contagiando en lugares concurridos y por no usar de manera correcta el cubrebocas “ahí es donde se está dando el mayor nivel de riesgo de contagios”,

manifestó. Las actividades en las oficinas gubernamentales se mantendrán sin cambios ya que se siguen los protocolos sanitarios.

Aunque el color naranja del semáforo sanitario anunciado para la semana del 24 al 30 de enero no implica mayores restricciones a la movilidad ni a la actividad económica, el coordinador de comunicación social, Fernando Mora, hizo un llamado a la ciudadanía a permanecer en los hogares si no hay necesidad de salir a las calles.

En la conferencia conjunta, Aguirre Crespo explicó que el anuncio del color naranja es para no bajar la guardia y no seguir retrocediendo en el semáforo sanitario estatal porque el avance en la vacunación no implica descuidarse sobre toro aquellas personas enfermas padecen hipertensión, obesidad, enfermedades crónico degenerativas que no están bajo control.

De acuerdo con la Secretaría de Salud en la actualidad hay 326 turistas contagiados de acuerdo con la Red de vigilancia epidemiológica reforzada y 375 casos de influenza.

Hay 12 muertes por influenza de personas de rango de edad entre los 14 años a 73 años con el antecedente de no haberse vacunado.

Aguirre Crespo hizo un llamado a respetar los aforos permitido en el color naranja del semáforo, no comer dentro de los vehículos de transporte, ventilar los espacios, uso de cubrebocas y lavado de mano.

Afirmó que, a diferencia del 2020 cuando inició la pandemia, ahora no hay necesidad de disminuir la actividad económica. (Noticaribe)