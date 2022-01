Propone AMAV calificar como delito grave los fraudes cibernéticos

CANCÚN, MX.- A fin de frenar los fraudes cibernéticos que se realizan vía internet, particularmente de paquetes vacacionales ficticios, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) presentó ante la Cámara de Diputados una modificación a la ley para que el fraude cibernético se califique como delito grave.

Lo anterior lo informó Eduardo Paniagua Morales, presidente de este organismo, quien agregó en entrevista que dicha iniciativa tiene como base los fraudes que se hacen a través del sistema bancario, toda vez que Condusef solamente maneja 6 millones de quejas al año, comparado con 3 mil millones de operaciones con tarjetas de crédito que se manejan en el país, “estamos muy por debajo de la realidad, porque la mayoría de la gente no reclama”, aseveró.

Resaltó que además, las policías cibernéticas estatales no tienen los elementos ni la preparación con que cuenta la policía cibernética nacional. “Pero no es la solución, la respuesta es hacer la modificación en la ley para que estos delincuentes, en el momento de ser denunciados por los afectados, la Policía Cibernética de manera automática llame al banco y le diga: ‘banco, esta cuenta bancaria me la congelas en cinco segundos’, y el banco tendrá que obedecer”, apuntó Eduardo Paniagua.

Desafortunadamente, precisó, cuando la Policía Cibernética se entera del asunto, es demasiado tarde, por ello, la asociación también solicitan modificaciones a la Ley del Comercio Electrónico contra estos fraudes cibernéticos, toda vez que no se tienen los elementos suficientes para darle poder a la Policía Cibernética.

De acuerdo a la Condusef, en el 2021, se hicieron más de 3 mil millones de pagos con tarjeta de crédito en comercios tradicionales y electrónicos que representaron el 20,4%, es decir, esto representó 600 mdp aproximadamente.

De ese total de compras autorizadas, matizó, el 30% corresponde a tarjetas de crédito y el otro 70% a las de débito, que es donde hay mayores fraudes cibernéticos, aunque también están los pagos por transferencia y vía Oxxos, que es donde mayor número de fraudes se hacen porque permiten hacer depósitos, así como pagos a cajeros.

En el 2021, la Condusef tuvo casi 2 mil 600 reclamos de fraudes cibernéticos; de éstas las de comercio por Internet presentadas por la misma institución bancaria, más de 3 millones fueron de reclamos hechos por el mismo banco.

Cabe mencionar que, en ese sentido, antes de la pandemia se tenía registrado un promedio de 250 fraudes por hora, y después y durante de este periodo se registró un incremento exponencial de casi 400 fraudes cibernéticos por hora, y la mayoría, indicó, “son páginas clonadas de la SRE, del hotel Xcaret, Vidanta, entre otros hoteles, que son los consentidos para hacer dichos desfalcos”.

Para no ser víctima de fraudes, finalizó, Eduardo Paniagua recomendó a la gente que compre con su agente de viajes, un asesor experto de confianza o afiliados a la AMAV, o visitar la dirección www.amav.org, donde se encuentra la lista de las agencias afiliadas que prestan este servicio, tanto mayoristas, minoristas, como receptivos. (AGENCIA SIM)