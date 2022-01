Juez ratifica prisión preventiva a Lozoya por persistir riesgo de fuga

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El juez federal José Artemio Zúñiga ratificó hoy que el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, debe permanecer preso al confirmarse que no han cambiado las condiciones del ex funcionario y existe la posibilidad de fuga, publicó La Jornada.

De esa manera cerró la audiencia realizada este miércoles en el Reclusorio Norte. Lozoya Austin seguirá encarcelado en esa prisión capitalina, donde se encuentra desde el pasado 3 de noviembre.

El juez señaló que el ex director de Pemex cuenta con una red familiar que se encuentra en el extranjero y puede ayudarlo a evadir la justicia mexicana, ya que su esposa e hijos, de nacionalidad alemana, radican fuera del país y cuentan con los recursos para que pueda ocultarse en otra nación.

Además, reiteró que Lozoya Austin posee una cuenta bancaria con dos millones de euros que podría utilizar.

Esta audiencia se realizó por determinación del tercer tribunal unitario que resolvió que el juez Zúñiga debería analizar elementos de prueba que en la audiencia del 3 de noviembre no se tomaron en consideración al dictársele a Lozoya la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a solicitud del Ministerio Público Federal.

En noviembre del año pasado el juez Zúñiga dictó prisión preventiva a Lozoya por el caso de sobornos a cargo de la empresa brasileña Odebrecht y delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. (Fuente: La Jornada)