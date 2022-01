“El Presidente se equivoca, la prensa hace su trabajo y eso les está costando la vida”, dice líder de la fracción parlamentaria del PRD al término de su plenaria en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La Fracción Parlamentaria del PRD desde su plenaria en Cancún se solidarizó con los medios de comunicación que se han visto atacados y refieren que la brutalidad continua contra los periodistas en este país es una consecuencia directa de la falta de voluntad y la incapacidad de las autoridades para combatir la impunidad enconada que impulsa estos asesinatos.

De acuerdo al diputado federal y presidente de la fracción Parlamentaria del PRD, Luis Espinoza Cházaro, “el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, se equivoca porque la prensa hace su trabajo y eso les está costando la vida”.

“Las diputadas y diputados del PRD nos solidarizamos con la prensa que hoy se ha visto atacada, compañeros periodistas muertos, se ha convertido en una profesión de alto riesgo hoy en día ser periodista hoy en México, por lo tanto la fracción parlamentaria se solidariza con todos ustedes”, manifestó.

Lo anterior, luego de una reciente serie de muertes violentas que han provocado una muestra singular de indignación pública entre reporteros y ciudadanos de a pie por igual, después del asesinato de Lourdes Maldonado López, en Tijuana, tras haber pedido protección y de otros dos trabajadores de la prensa que han impulsado manifestaciones en decenas de ciudades en las que se reclama detener la violencia contra los periodistas.

“La prensa solo hace su trabajo, están señalando al crimen organizado con los que Morena pacta en algunos municipios y en algunos estados”, abundó.

Mencionó como ejemplo el estado de Michoacán donde fueron testigos que el crimen organizado influyó en gran manera en el pasado proceso electoral.

“La prensa hace su trabajo y al presidente no le gusta que lo critiquen, la más clara muestra es ver la calidad de los “periodistas” que están en la mañanera, el señor ese del corbatín, no era periodista hasta que se consiguió un ‘lordmolecula’, ese periodismo no es el que el PRD quiere, sino un periodismo que cuando el presidente haga las cosas bien lo digan y cuando el presidente haga las cosas mal también lo digan”, afirmó. (Noticaribe)