“ES TRISTE VER CÓMO NOS TRATAN”: Realizan trabajadores de salud que cubren suplencias manifestación en el Hospital General de Chetumal al cancelarse sus contratos

Por Rafael Biceño

CHETUMAL, MX.- A pesar de las amenazas de directivos del Hospital General de Chetumal, personal de enfermería en representación de más de 100 trabajadores afectados realizaron esta noche una manifestación en protesta por la cancelación de sus contratos de suplencias, con el argumento que ha disminuido el número de hospitalizaciones de pacientes por Covid19.

Somos la voz de los compañeros que, por temor a represalias, decidieron no sumarse esta noche. Los jefes dijeron que no nos manifestáramos porque íbamos a perder, pero qué más vamos a perder si ya no tenemos nuestros contratos, afirmaron.

Los manifestantes reiteraron su inconformidad por la decisión de no recontratarlos y el hecho de que hasta dentro de 45 días les van a pagar sus suplencias.

“Tenemos familia y si en estos momentos alguien se enferma no tenemos la posibilidad de cubrir esas necesidades”, manifestaron.

Explicaron que no les fue renovado su contrato, les vana pagar las suplencias dentro de 45 días y aún así las autoridades de salud les han pedido estar disponibles en caso de ser requeridos.

“Es triste ver como nos tratan a pesar que estamos comprometidos con nuestro trabajo desde que inició la pandemia”, señalaron.

Los manifestantes explicaron que los trabajadores de suplencia reciben un pago de 140 pesos por ocho horas lo que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades.

Recordaron que los 140 pesos por las ocho horas de suplencia se mantiene desde hace diez años así como los 288 pesos por doce horas.

Consideraron necesario la contratación de más personal ya que hay compañeros que cubren de 24 a 36 horas. (Noticaribe)