 La Cdheqroo no es para acomodar a personajes afines, advierte Observatorio Legislativo

CANCÚN, MX.- La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdeqroo) no es una posición burocrática o política y no debe usarse para acomodar a personajes afines, afirmó Eduardo Galaviz Ibarra, quien encabeza el Observatorio Legislativo.

En entrevista, el empresario señaló que sería muy delicado colocar a alguien como favor político, pues luego esta persona puede tornarse en un protector de cierto grupo partidista. Por ello, es importante que la siguiente ombudsperson sea alguien ciudadano, con trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

“No debe ser una persona afiliada en un partido político o que tenga vínculos con un partido, porque desvirtúa el proceso”, comentó. “Ya se han presentado varios aspirantes independientes. No estamos en favor de alguno en particular, pero sí que no se caiga en favoritismos, en especial hacia alguna compañera de los diputados”.

Por otro lado, sobre el intento de asesinato de un periodista ocurrido ayer en la zona continental de Isla Mujeres, Galaviz Ibarra dijo que era algo condenable, además de ser preocupante que ocurra en otras partes del país.

“El reto para la Fiscalía ahora es lograr esclarecer esta situación, tal como lo han hecho con otros hechos lamentables”, opinó.