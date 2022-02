“SIETE DE DIEZ ESTÁN HARTOS DE LOS POLÍTICOS Y DE LA CLASE POLÍTICA”: Asegura Roberto Palazuelos que aprovechará la fragmentación de Morena en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- “Morena está fragmentada en la entidad, tiene un boquete enorme, porque se ha equivocado en poner un candidato que no dio unidad, y yo me voy a aprovechar de esa ruptura”, indicó Roberto Palazuelos, virtual candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, en una entrevista concedida a Carlos Loret de Mola para el canal Latinus.

En dicho programa, titulado “Capítulo 70”, el “Diamante negro” señaló que actualmente cuenta con los ex-contrincantes de Morena con él, por lo que, pese a estar por debajo de Mara Lezama en las encuestas, comenzará la campaña “con fuerza”, en segundo lugar.

“Digan lo que digan, de si arriba o abajo, si tú me ves caminar en Quintana Roo, si tú me ves ahí, siete personas de diez están conmigo; siete de diez están hartos de los políticos y de la clase política”, agregó.

“Yo represento algo fresco, yo represento un empresario que, además, digan lo que digan en medio, soy un empresario muy exitoso en Quintana Roo. Tengo cinco hoteles, tengo 600 empleados y siempre soy un activista muy fuerte en contra de los daños ecológicos y soy abogado” (sic), enfatizó.

Asimismo, al ser cuestionado si ser empresario y gobernar al estado no ocasionará conflictos de interés, el próximo candidato del partido naranja señaló: “No voy a tener amigos en el poder junto a mí, no voy a beneficiar a nadie que no beneficie a Quintana Roo”.

Además, agregó, al margen de este comentario, que el Estado está endeudado, por lo que -asegura- requiere un “gran administrador para llegar a poner orden, con base en un plan de austeridad republicana”.

Finalmente, con respecto a la popularidad que cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Estado, reconoció que esta es mucha, aunque no será determinante en las próximas elecciones.

“Sí tiene mucha popularidad el presidente en Quintana Roo, sin embargo, eso puede suceder cuando el personaje o el candidato es un personaje que tiene congruencia que tiene congruencia con el presidente, pero parece ser que el candidato que vendría [Mara Lezama] no la tiene, entonces creo que allí ya se equivocaron” (sic), precisó. (Agencia SIM)