Piden regulación de moto repartidores por riesgo al ser confundidos con grupos delictivos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante el aumento en el número de moto repartidores, el secretario general del Sindicato Único de Repartidores, Diligencieros y similares, Mario Alfonso Chan Trujeque advirtió el riesgo de ser confundidos con quienes se dedican a actividades ilícitas mediante el uso de motocicletas.

Hay bastantes “dealers” que están disfrazados de moto repartidores y sólo le ponen una cajita a la motocicleta “y como hay muchas motos parecidas y con el uso del casco muy fácil podemos ser confundidos”, advirtió.

Consideró que es necesario un proceso de regulación del servicio de moto reparto “no nos ponemos a pagar pero si pedimos que establezcan los mecanismos para poderlo hacer”.

Recordó que hubo la ejecución de una persona que andaba en motocicleta y se dijo que era moto repartidor pero que, al hacer las investigaciones, se verificó que no pertenecía al sindicato.

Chan Trujeque dijo que los operativos implementados por la policía únicamente sirven para checar que tengan licencia y tarjeta de circulación para no ser multados pero no para verificar que alguna moto sea robada porque no cotejan datos con el C4.

No revisan si la moto es robada porque no están conectados con el C4 y solo checan licencia y tarjeta de circulación y si la moto es robada ni cuenta se dan, señaló.

El representante de los moto repartidores manifestó que el trabajo representa un riesgo tanto por el tema de inseguridad como las condiciones en las que se encuentran las calles ya que por los baches se han registrado accidentes. (Noticaribe)