Reformas a la Constitución son para revertir daños del periodo neoliberal, asegura AMLO

QUERÉTARO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que a 105 años de la promulgación de la Constitución mexicana, aún faltan por implementar diversas modificaciones a la Carta Magna como las reforma eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional, con la finalidad de garantizar la justicia al pueblo de México, publicó infobae.com.

Desde el Teatro de la República, ubicado en Querétaro, en donde el mandatario encabezó la ceremonia por el 105 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política, confesó que después de su triunfo electoral en 2018, pensó en que era necesario escribir una nueva Constitución, debido a que todas las reformas que se realizaron en el periodo neoliberal, fueron en beneficio de una minoría. Sin embargo, se optó por implementar nuevas reformas que revirtieran lo que ya se había modificado.

“(…) hubo graves retrocesos… Por eso cuando aquí Sergio (Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados) hablaba de que se hacía necesaria, después de nuestro triunfo, proponer una nueva Constitución, lo pensamos; porque todas la reformas que se hicieron en 36 años, fueron para ajustar el marco legal en beneficio de las minorías, no para defender al pueblo ni hacer valer nuestra soberanía (… ) entonces imagínense lo que nos hubiese costado llevar a cabo un cambio así, el tener una nueva Constitución. Nos hubiese desgastado, nos hubiese confrontado, no hubiésemos avanzado. Entonces optamos por reformar, buscando los equilibrios, también la conciliación y se avanzó en reformas muy importantes”, aseguró.

Acompañado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, así como del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; de jefes de las fuerzas armadas, así como de gobernadores constitucionales del país, entre otros funcionarios como el presidente del INE, Lorenzo Córdova; el Jefe del Ejecutivo destacó la importancia de las reformas que se han implementado en este sexenio, como el haber elevado a rango constitucional las pensiones a adultos mayores, las becas y el derecho a la salud.

“(…) imagínense para la justicia social lo que significa que en la Constitución se haya establecido el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión para niñas y niños con discapacidad, el que se haya elevado a rango constitucional el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca, el derecho del pueblo a la salud. Que esto se haya logrado al reformar el artículo 4 constitucional”, resaltó.

“Lo que hicieron los legisladores y que además se haya escrito en un transitorio a la Constitución, que no deben reducirse los presupuestos destinados a garantizar estos derechos. Eso fue un avance importantísimo”, aseguró.

López Obrador también destacó que se haya logrado reformar el artículo 28 para prohibir la condonación de impuestos.

“(…) era un abuso, una gran injusticia que la mayoría de los mexicanos, los más pobres, estaban obligados a pagar sus impuestos, todos pagaban impuestos (…), pero las grandes corporaciones empresariales, financieras, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos”

AMLO también destacó otras modificaciones trascendentales a la Carta Magna como el castigo a funcionarios corruptos y la eliminación del fuero presidencial.

“Fue muy importante también elevar a rango constitucional el castigo a los corruptos, porque se llegó incluso, durante todo el periodo neoliberal, a hablar de transparencia, se crearon institutos para garantizar la transparencia, institutos anticorrupción. Pero la corrupción no estaba tipificada como delito grave, incluso se había llevado a cabo una reforma al Código Penal para que no fuese delito grave. Ahora es distinto, es delito grave la corrupción, sin derecho a fianza”, dijo.

“Es muy importante también el que se aprobara que se llevara a cabo una reforma para quitar los fueros, en especial al presidente, que pueda ser juzgado (aún) en funciones por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano”, señaló.

El presidente destacó la reforma constitucional para realizar la Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

“(…) independientemente del resultado, es establecer el ánimo democrático, no olvidar que el pueblo es el soberano, que se tiene que mandar obedeciendo, que en la democracia el pueblo manda, que así como nos ponen nos pueden quitar los ciudadanos”, insistió al destacar todo lo que se ha logrado “en los últimos tiempos”.

Sin embargo, resaltó que aún faltan otras reformas constitucionales como la eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional.

“¿Qué falta? algunas otras reformas constitucionales y se está buscando convencer, persuadir, de la necesidad de que se reforme la constitución para fortalecer la industria eléctrica nacional, porque evidentemente hay un desbalance, no hay equilibrios. Se le dio en la reforma energética anterior, todos los privilegios a las empresas particulares, al grado de que si esto no lo resolvemos desaparece la Comisión Federal de Electricidad (…) ahora estamos buscando sin extremismos, que se resuelva este asunto, que se mantenga la equidad: 46% del mercado eléctrico para las empresas privadas, 54 para la CFE”, aseveró.

“Necesitamos poner orden en el caos que significó el entregar concesiones a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta el interés general, el interés público, el interés de los mexicanos”, enfatizó.

Destacó que la otra iniciativa de reforma constitucional es la electoral “para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales, ya que se termine con eso”, insistió.

“Que tengamos jueces, autoridades imparciales en lo electoral, que las elecciones sean limpias, sean libres (…) No consejeros, magistrados, empleados del presidente o de los partidos, sino autoridades verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad (…) nos podemos poner de acuerdo con eso”, sostuvo.

Por último, subrayó la importancia de la reforma de la Guardia Nacional “el que se consolide la Guardia Nacional, la opinión nuestra es que es una institución que nos hace falta a todos. Cuando se creó, se contó con el apoyo de todos los partidos representados por el Congreso, pero yo tengo la preocupación de que tenemos que pensar en instituciones que puedan servir, no un sexenio, no una década, más cuando se trata de garantizar la paz y la seguridad y tengo la precaución que si no dejamos esta institución consolidada y queda suelta como quedó en su tiempo la Policía Federal Preventiva (PFP) se puede echar a perder y necesitamos que la Guardia Nacional, es mi propuesta, dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de una institución profesional, con disciplina, de una institución que surgió durante la revolución, ha actuado con lealtad al pueblo de México”, finalizó. (Fuente: infobae.com)