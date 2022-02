Hasta 20 taxistas chetumaleños presentan síntomas de COVID-19 a la semana, pero no se hacen pruebas confirmatorias

CHETUMAL, MX.- Los contagios del virus causante de la COVID-19 en Chetumal han propiciado un estimado de 15 a 20 taxistas con sintomatología de la enfermedad, quienes dejan de operar sus unidades para aislarse en sus casas, informó el secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), Julio Cesar Castilla Zapata.

Indicó que los casos reportados corresponden, en su mayoría, a la variante Ómicron, es decir, no son de gravedad, por lo que al reportar su aparente infección son enviados a sus hogares para resguardarse y tomar los medicamentos preventivos, aunque no dijo si son sometidos a la prueba para confirmar la presencia del patógeno.

Asimismo, aseguró que en lo que va del año, el gremio no registra muerte alguna por esa causas entre sus integrantes, pero no precisó si alguno ha sido hospitalizado, o no.

El entrevistado mencionó que continúan con las medidas de seguridad preventivas, entre ellas, los operativos para verificar que los choferes usen cubrebocas y gel antibacterial durante sus servicios, además de respetar el aforo de sus vehículos.

“Un taxi puede llevar tres pasajeros, mientras que una combi tiene un límite de 12 personas; de encontrar más personas al interior, los choferes podrían hacerse acreedores a sanciones económicas, interpuestas por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo”, advirtió.

Incluso, dijo, las unidades deben llevar los cristales abajo para la ventilación y sus choferes deben procurar el uso correcto de cubre bocas, de lo contrario también serán sancionados.

Castilla Zapata dio a conocer que los días lunes, miércoles y viernes realizan actividades de desinfección en las unidades de transporte, las cuales no tienen costo para los choferes, pues se trata de apoyar su economía y de evitar exponer la salud de los pasajeros. (Infoqroo)