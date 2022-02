Cae el precio del axiote en José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- En tan solo dos años, el precio del axiote cayó a solamente una séptima parte de su valor original, sin que esta aciaga situación muestre indicios de revertirse.

Don Manuel Jorge Chan y Cohuó, el segundo mayor productor y vendedor de axiote en el municipio, auguró una mala temporada para la comercialización de esta flor usada como condimento.

En entrevista, comentó que el precio ha caído en picada y que una de las personas con las que trabaja cada periodo ya le informó que el kilo será pagado en 10 pesos, cuando hace dos años se cotizaba hasta en 68 pesos.

“Le pregunté si no sube en marzo o abril y me dice que ya no, bajar más sí”, lamentó don Manuel. “Es una lástima porque es mucho, 200 hectáreas, soy el segundo acá”.

Al final, dijo que en estos tiempos el producto con mayor demanda es la miel, quizás por el tema del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. (Agencia SIM)