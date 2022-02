CÓRDOVA ATIZA EL FUEGO: Culpa al Congreso y a Hacienda de sabotear la consulta de revocación

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionó el actuar del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Hacienda, a los que señaló por no otorgar más recursos al ente electoral para que pudieran instalarse todas las casillas necesarias para llevar a cabo, como dicta la Constitución, la consulta de Revocación de Mandato presidencial, primer ejercicio de su tipo en la historia del país y que se celebrará el próximo 10 de abril, publicó lopezdoriga.com.

Córdova Vianello apuntó que el INE sí quiso instalar todas las casillas para el ejercicio revocatorio tal y como se hace en una elección federal, alrededor de 161 mil, pero que únicamente se instalarán poco más de 57 mil debido a las limitaciones presupuestales.

“Gracias al INE, todos las ciudadanos que desean participar, ojalá y que fueran los 92 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal, van a tener una boleta esperándolos en el centro de votación que corresponde. Eso gracias al INE, porque si fuera por los diputados o la Secretaría de Hacienda, muy probablemente hasta parece que intentaron generar un contexto para luego culpar al INE de los resultados por si salen mal las cosas”, declaró.

Córdova Vianello aseguró que la Revocación de Mandato se va a llevar a cabo “de manera impecable” por el Instituto el próximo domingo 10 de abril, pese a la falta de recursos económicos.

“Ojalá esto no vuelva a ocurrir, porque si esto se presenta en 2024, entonces sí cuidado por que la democracia sí estaría en riesgo, ojalá con humildad los legisladores reconozcan su gran error, porque es por su culpa que no se van a poder instalar todas las casillas, pero gracias al INE todos los ciudadanos van a poder votar”, enfatizó.

El Consejo General del INE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria para la realización de la Revocación de Mandato.

Veda electoral

Sobre la veda electoral durante dicho ejercicio revocatorio, Córdova Vianello afirmó que, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley, la prohibición de difundir propaganda gubernamental inició el 4 de febrero y concluirá el 10 de abril.

“Es un gran tema, vale ir aclarando las cosas desde ahorita. Si hoy hay una veda de la propaganda gubernamental no es porque el INE lo haya querido, sino porque la mayoría en el Congreso, la mayoría gobernante, lo estableció en la Ley de Revocación de Mandato (…) Las reglas son las reglas y así lo puso la mayoría de ambas Cámaras”, señaló.

Esta prohibición es aplicable en todo el territorio nacional, a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a cualquiera de sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

En el caso de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se prevé sea el próximo 21 de marzo, Lorenzo Córdova apuntó que dicha obra cae en la parte de propaganda gubernamental, por lo que en caso de ser publicitada por el Gobierno Federal estaría violando la ley.

“¿Qué va a pasar con el aeropuerto (Felipe Ángeles)? (…) Nadie impide que el presidente inaugure obras o que el Gobierno siga funcionando, lo que pasa es que no se va a poder publicitar eso y no se va a poder hablar tampoco en la mañanera. Ojalá que no caigamos en la tentación como ya ha pasado de que los propios gobernantes violen la Constitución. Gusten o no, son las reglas, pero mientras estas sean las vamos a hacer cumplir a pie juntillas”, adujo. (Fuente: lopezdoriga.com)