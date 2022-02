Una menor muerta y otra delicada tras comer una galleta envenenada que habrían arrojado a un perro

JALISCO, MX.- Vecinos de Tototlán fueron sorprendidos por la trágica muerte de una pequeña de apenas dos años, identificada como Heidy Valeria, que comió una galleta envenenada, publicó infobae.com.

Medios de comunicación locales reportaron que la menor jugaba con otra niña cuando encontraron una galleta que decidieron compartir; lamentablemente, esta habría sido arrojada con el objetivo de dañar al perro de la familia.

El reportero Armando Parra de Tv Azteca en Jalisco, informó que al notar el envenenamiento de la menores, sus familiares las trasladaron al Hospital Civil Nuevo, donde más tarde Heidy Valeria fue reportada sin vida, mientras Naomi se encuentra delicada, aunque en vías de estabilizarse.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por Juan Carlos Velázquez, presidente municipal de Tototlán, quien aseguró que ha estado pendiente del caso de Heidy Valeria.

“En lo personal, tener dos hijas me ha hecho ver el mundo de distinta manera, por eso he estado al pendiente de este caso desde el ámbito de la competencia Municipal. Cosas como estas no deben suceder de nuevo”, escribió en su Facebook oficial.

El trabajo que hicieron los miembros de Protección Civil en el estado, quienes a pesar de haber ejecutado con rapidez los protocolos de atención, dijo, no fue suficiente, incluso agregó que la pequeña fue sacada de un paro cardiaco en dos ocasiones.

También informó que la Fiscalía General del Estado de Jalisco atrajo el caso, sus agentes y peritos son los responsables de continuar con las investigaciones alrededor de este u otros casos que pudieran existir.

Sin embargo, reveló que la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tototlán no tiene reporte sobre algún envenenamiento de caninos en la zona. “Estoy seguro de que las investigaciones no pararán hasta hacer justicia”. (Fuente: infobae.com)