“NO ESTOY AQUÍ PARA ENJUICIAR A NADIE”: Admite Roberto Palazuelos que su candidatura en Movimiento Ciudadano está en riesgo, pero “si llega a pasar algo será ya de Dios”; dice que si gana no le ajustará cuentas a Carlos Joaquín

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras reconocer que su candidatura está en riesgo, pero que todo lo ha dejado en la mano de Dios, Roberto Palazuelos, aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, dijo que no se peleará con nadie por lo que no enjuiciará al gobernador Carlos Joaquín González de quien dijo que “su mayor error fue pelearse con todos”.

Confirmó que sólo él se encuentra realizando campaña como precandidato a la candidatura a la gubernatura del Estado.

En conferencia de prensa ofrecida en Chetumal para reiterar que es objeto de una ‘guerra sucia’ de sus detractores, afirmó que no le debe nada a José Luis Toledo Medina, ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, pero que sí es amigo de la senadora Marybel Villegas Canché.

 

Reconoció que al interior de Movimiento Ciudadano hay mucha ‘grilla’ en su contra, pero que respeta la opinión que han emitido algunos senadores sobre su conducta: “a lo mejor no tengo experiencia política pero aprendo rápido”.

“Todos los partidos tienen su guerra interna y soy respetuoso de las declaraciones de la senadora. La moneda está en el aire y si llega a pasar algo será ya de Dios”.

Sin embargo, declinó hablar de sí declinará su aspiración en bien de la imagen de Movimiento Ciudadano.

Tras la aparición de contenidos de entrevistas que ha dado en los últimos años en las que habla de su relación con hijos de ex presidentes, excesos e incluso asesinatos, afirmó que no tiene que contrarrestar porque son pura tontería.

“Son escándalos chiquitos comparados a los escándalos más fuertes que hay en la entidad. Son escándalos chiquitos pero buscarán otras cosas más pero no hay nada que ocultar”, afirmó.

Aseguró que ya no cae en excesos como lo hizo en su juventud y que ahora se duerme temprano “y si me tengo que ir de vacaciones agarro mi jet privado y me voy”.

Dijo que como empresario tuvo relaciones con Mario Villanueva Madrid, Joaquín Hendricks, Félix González, Roberto Borge y Carlos Joaquín con quienes abordó temas de inversiones y de seguridad “y no estoy aquí para enjuiciar a nadie”.

Roberto Palazuelos afirmó que despachará desde la Casa de Gobierno en Chetumal al lograr la gubernatura, ya que se encuentra a 9 puntos de Morena y que crecerá como espuma una vez que dé a conocer sus propuestas de campaña.

Sin embargo, lamentó la guerra sucia que se ha desatado en su contra tal y como ha sucedido en los últimos sexenios “todo es meter a la cárcel al adversario. Hay que crecer en el nivel de campaña”.

Reiteró que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano le abrió las puertas del partido después de salvar el tema de género y no fue José Luis Toledo Medina.

Ratificó su amistad con la senadora de Morena, Marybel Villegas Canché, con quien tiene tratos desde que interpusieron una demanda contra el ex secretario de Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, por el desvío de 240 millones de pesos destinados para la atención del problema de sargazo.

En la conferencia de prensa, Roberto Palazuelos confirmó que será en su momento cuando ponga sus demandas por calumnia y difamación: “mis cuentas algún día se habrán de ajustar”.

Aclaró que no hay 90 demandas en su contra y que si las hubiera ya las hubiera ganado todas.

Dijo que se malinterpretaron sus declaraciones cuando dijo admirar al Chapo Guzmán: “lo que dije fue que me admiró su fuga”. (Noticaribe)