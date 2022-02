A José Luis Pech y a Marybel Villegas les ha faltado ‘voluntad’ y ‘flexibilidad’ para alcanzar acuerdos para lograr la unidad al interior de Morena en Quintana Roo, advierte delegado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – El delegado en funciones de presidente de Morena en Quintana Roo, Humberto Aldana Navarro, afirmó que a los senadores José Luis Pech y Marybel Villegas les ha faltado voluntad y flexibilidad para alcanzar acuerdos que permitan la unidad al interior del partido.

La amenaza de ruptura es evidencia de que prevalecen las aspiraciones y los intereses personales de un grupo, afirmó al tiempo que reconoció el riesgo de votos en contra de Mara Lezama porque es el enemigo a vencer, pero que se están preparando para contrarrestarlo.

Llamó soberbios a quienes han puesto en duda, por intereses o ambiciones personales, la integridad de los procesos internos del Partido y que lo han hecho público al reconocer que con Pech Várguez se han reunido unas cuantas veces y con Villegas Canché ninguna.

Dijo ser respetuoso de las declaraciones de Pech Várguez y que espera que se sume en forma decidida a los trabajos que en estos momentos se realiza para fortalecer las estructuras de defensa de la 4 transformación.

Es importante que entiendan que este proceso no es de una actora política o una serie de actores políticos sumados a cargos; este es un asunto que viene de la línea de lucha que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador “y sólo si lo entienden podrán determinar si tienen ventaja o no. Deben entender que los acuerdos se hacen con la voluntad de ambas partes aunque no hayan sido electos en la coordinación por la defensa de la Cuarta Transformación”.

Durante su breve visita a Chetumal, Aldana Navarro dijo que la división nunca ha servido ni a los propios personajes que las provocan por lo que hizo un llamado a todas las estructuras a trabajar para el partido “que vaya más allá de los personajes políticos y que sea capaz de determinar quienes serán los gobernantes en los próximos procesos electorales locales y federal”.

Afirmó que la verdadera militancia comprometida con el partido, la 4 Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador “entiende que es un proceso que va más allá de sus aspiraciones momentáneas”.

El delegado en funciones de presidente de Morena en Quintana Roo considero que la unidad se puede construir en la medida que se sumen y se pongan a trabajar. (Noticaribe)