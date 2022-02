Diputada panista de la CDMX acumula 47 quejas por mensajes transfóbicos en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- América Rangel, diputada del congreso capitalino, acumula 47 quejas en su contra ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred CDMX) por discriminación de personas transgénero, a partir de dos publicaciones realizadas en Twitter, publicó Expansión Política.

Mientras la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) rechaza haber emitido mensajes de odio y afirma sus publicaciones en la red social son parte de su derecho de libertad de expresión, personas de la comunidad LGBTTTI+ se organizaron para pedir una sanción en contra de la legisladora.

La diputada, incluso interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) en contra de la titular del Copred, Geraldina González de la Vega Hernández, por hablar ante medios de comunicación sobre las quejas por discriminación en su contra.

Los tweets de América Rangel

Las posturas públicas de la diputada han recibido críticas que las califican como discurso de odio, en especial hacia personas trans.

En un tweet la legisladora describió a la primera cirugía de reasignación de sexo realizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como “mutilaciones de genitales” y en una segunda publicación criticó la premiación de la actriz MJ Rodriguez en los Golden Globes.

“Todos tranquilos”.

“No hay para medicamentos y quimios, pero tus impuestos sí alcanzan para pagar mutilaciones de genitales”. — América Rangel (@AmerangelLorenz) January 5, 2022

“En los Globos de Oro le dieron el premio de mejor ACTRIZ a un hombre biológico”2.

“El patriarcado vuelve a triunfar”. — América Rangel (@AmerangelLorenz) January 11, 2022

Guidofredo Astolfi es una de las personas que se organizó en Twitter para denunciar los mensajes de la diputada, en su caso ante Copred CDMX y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“Es una actitud bastante hostil en contra de las personas que la colocamos en el lugar donde se encuentra ya que como ciudadanos elegimos a nuestros representantes para que puedan maximizar las voces de quienes necesitan apoyo, necesitan ayuda, como es el caso de las personas trans”, expresa en entrevista con Expansión Política.

Y añade: “Alega libertad de expresión, pero la libertad de expresión que promueve malos tratos, violencia en contra de cualquier comunidad alienta el odio, la segmentación de la sociedad, incluso podría decir que alienta a que se siga violentando a nosotres, las personas de la comunidad LGBTTI”.

Otras personas también han levantado denuncias ante instancias como al Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La denuncia de Rangel

Consultada por Expansión Política, la diputada del PAN rechazó que sus publicaciones sean discriminatorias en contra de personas trans.

“En ningún momento veo un mensaje de odio, de discriminación como lo quieren manejar, lo que quieren de una u otra manera desvirtuar”, afirma la legisladora.

Rangel explica el porqué de la denuncia ante la FGJ CDMX en contra de la titular de Copred, Geraldina González de la Vega Hernández.

“Se dio a conocer públicamente, no se inició el proceso correcto. No me han avisado ni he sido notificada, yo me enteré por los medios de comunicación. Se atrevieron a sacar públicamente mi nombre con lo de las denuncias sin tener la discrecionalidad que marca el proceso, entonces ahí están violando la discrecionalidad y me ponen incluso a mí en riesgo”, acusa. (Fuente: Expansión Política)